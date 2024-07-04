小港機場直達墾丁 台灣好行半價優惠

台灣好行的「墾丁機場快線」於暑假期間試營運，預計九月一日正式營運。（記者陳彥廷攝）

2024/07/04 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國旅熱點墾丁、小琉球為引進國際旅客，屏東縣政府與公路局、觀光署攜手打造台灣好行九一一七Ｂ「墾丁機場快線」，從北高雄自立站發車經高雄火車站後赴小港機場，接著直達東琉線碼頭站，七月一日起試營運兩個月，九月一日正式營運，到明年八月卅一日期間，持電子票證搭乘享半價優惠。

東港民宿業者指出，小港國際機場無直達屏東的客運班次，自由行國際旅客大部分須從高鐵左營站南下屏東，因此屢向主管機關建議於小港機場設置「台灣好行」站點，與小港機場互相拉抬觀光業績。

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優惠到明年8月31日

屏東縣政府指出，從高雄火車站經小港機場到墾丁的既有客運路線多達一百多個站點，許多旅客希望從小港機場能直接進入屏東旅遊，因此和觀光署、公路局推動新的台灣好行路線「墾丁機場快線」。

屏縣府表示，首發站從高雄自立站發車後，只有駁靠建國站（高雄火車站）、高雄國際航空站、東琉線碼頭站、東港轉運站、枋寮站、車城農會、海生館轉乘站、恆春轉運站、南灣、墾丁牌樓、墾丁派出所及小灣站共十三站，大幅縮減停等時間。

屏縣府表示，具觀光、通勤、轉乘等多功能的新路線，鎖定重要站點開行，七月一日起試營運，每天各六班車對開」，到明年八月卅一日期間，使用悠遊卡、一卡通、LINE Pay、icash2.0等電子票證刷卡只要半價，一下車就是東琉線交通船候船室，從小港機場至東琉碼頭僅四十分鐘，持電子票證只要卅二元；小港機場到墾丁則約二．五小時，電子票證優惠價一四六元。

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