高雄下半年第一唱！陳其邁與2萬歌迷嗨翻啤酒音樂節

高雄啤酒音樂節首日由級韓國巨星 FTISLAND、EXO 燦烈、SHINee 泰民，以及台灣藝人宇宙人、麋先生、郭書瑤等熱情開唱。（高市府提供）

2024/07/05 22:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄下半年演唱會第一唱、「高雄啤酒音樂節」今熱鬧開場!首日即湧入2萬名粉絲，高雄市長陳其邁晚間也到場歡迎粉絲，還跟著粉絲一起嗨唱，同時向全世界歌迷喊話、歡迎到高雄聽演唱會。

陳其邁表示，2023年高雄舉辦逾117場次演唱會，吸引超過139萬人潮，開創45億經濟產值，今年1到6月舉辦超過77場演唱會，也帶來超過79萬次人潮，經濟產值超過25億，許多夜市商圈、夜經濟店家，都因為演唱會效應業績大幅提升。

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經發局長廖泰翔說明，為鼓勵歌迷搭乘大眾交通工具前往演唱會場地，這次還首度與一卡通合作，在啤酒節活動現場的歌迷除可憑門票兌換商圈夜市優惠券，同時還可領取一卡通「綠點50點登錄券」，這次也是首次在演唱會現場發放商圈夜市優惠券，規劃以「宇美町」走動式服務發放。

搭配啤酒音樂節，高市府也特別舉辦「下酒菜料理競賽」，脫穎而出的25家在地餐飲進駐啤酒節大會食堂開賣，配合本次「泰好味」主題，出現多道獨具酸甜辣特色料理。

寬寬整合行銷總經理陳功儒表示，本次高雄啤酒音樂節擴大舉辦，不僅擴大場域，舞台硬體規模加大，百米長舞台並加長延伸舞台，讓歌迷可以不同視角看到喜愛的歌手；今年卡司名單也是史上最夢幻，包含ZICO、FTISLAND、MAMAMOO輝人、SHINee 泰民、EXO 燦烈、CHEN、XIUMIN及JESSICA等8組K-pop韓星及以 「花樣男子流星花園」泰版F4爆紅的泰星DEW與30組以上台灣歌手。

活動持續到星期日，明後天將有泰版F4的DEW、在高雄完成跨時空合體的MAMAMOO輝人、EXO XIUMIN、CHEN、JESSICA以及ZICO壓軸演出，眾星雲集。

高雄啤酒音樂節首日由級韓國巨星 FTISLAND、EXO 燦烈、SHINee 泰民，以及台灣藝人宇宙人、麋先生、郭書瑤等熱情開唱。（高市府提供）

「高雄下酒菜料理競賽」25家優勝店家進入大會食堂開賣，歡迎大家來高雄啤酒音樂節聽音樂，品嚐最具高雄味的下酒菜。（高市府提供）

高雄市長陳其邁於晚間親臨活動舉杯為高雄啤酒音樂節揭幕，熱情歡迎全世界歌迷到高雄欣賞演唱會。（高市府提供）

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