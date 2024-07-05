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週六高溫飆37度 山區有雨溪流活動注意

週六（6日）各地晴到多雲且高溫炎熱。（資料照）

週六（6日）各地晴到多雲且高溫炎熱。（資料照）

2024/07/05 22:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（6日）各地晴到多雲且高溫炎熱，高溫普遍約33到35度，部分地區上看37度，特別是中午前後紫外線強，同時午後山區易出現雷陣雨，溪流活動要注意安全。

中央氣象署預報，明天太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，環境風場為東南風，東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區容易出現短暫雷陣雨，尤其南高屏降雨範圍較廣，且南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化。

溫度方面，明天各地高溫普遍約33到35度，台北盆地、中南部、宜蘭近山區及花東縱谷有局部36、37度高溫發生的機率，中午前後紫外線強，戶外活動請多補充水分並做好防曬措施。

天氣風險公司提醒，週末看起來仍是夏季型午後有雷雨的天氣型態，不過因為太平洋高壓勢力稍微減弱，加上有所謂的高空冷心低壓接近通過，大氣狀態會比較不穩定一些，午後雷雨的發生將會增多，尤其週日（7日）又會比週六來得明顯，因此如果是午後要出門的朋友，還是要多加留意天氣變化的情況，記得帶雨具，到山區、溪流邊活動的朋友更要注意安全。

紫外線方面，明天除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。

空氣品質方面，明天環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

溫度方面，週六各地高溫普遍約33到35度。（擷取自中央氣象署）

溫度方面，週六各地高溫普遍約33到35度。（擷取自中央氣象署）

紫外線方面，週六除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。（擷取自中央氣象署）

紫外線方面，週六除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。（擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，週六竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空氣品質方面，週六竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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