為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

6月熱爆雨又少！氣象署統計：歷年同期第4暖 比平均高0.7度

今年6月氣溫偏暖，雨量偏少到正常。（氣象署提供）

今年6月氣溫偏暖，雨量偏少到正常。（氣象署提供）

2024/07/05 17:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕好熱！根據中央氣象署統計，今年6月是1950年以來同期第4暖，全台11個平地站平均氣溫也較氣候值高出0.7度；溫度雖熱，但雨下得少，僅約氣候值的6成而已。

根據中央氣象署統計，今年6月的平均氣溫為28.7度，較氣候值高0.7度，全台氣溫普遍偏暖，僅6月上旬受鋒面及後續東北風影響期間氣溫偏低。6月平均雨量僅161.8 毫米，而氣候平均值為259.9毫米，約是氣候值的6成。

氣象署說明，6月全台偏少雨為主，僅淡水、台北、新竹、日月潭、台南、花蓮及東吉島等7站正常；除了月初受鋒面影響，全台有雨外，其餘時間多以局部地區午後雷陣雨為主。

6月的降雨日數平均12天，而氣候平均值則為13.2天，僅台北、日月潭及恆春站偏多，其餘測站正常至偏少，宜蘭站則是同期第5少。以日照時數來看，6月平均為168.9小時，而氣候平均值是175.8小時，全台偏少到正常，僅台南、成功及台東站偏多，鞍部站達同期第5少。

有關月平均及氣候平均值計算，以11個平地站為代表，分別為基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
異常高壓在台灣正上空！ 鄭明典：高溫還會再持續幾天
2024/07/04 09:46

異常高壓在台灣正上空！ 鄭明典：高溫還會再持續幾天
台北歷史高溫紀錄39.7度 專家分析4成因
2024/07/05 08:07

台北歷史高溫紀錄39.7度 專家分析4成因

全台最大房仲集團 店數突破1800店
範圍擴大！17縣市高溫特報 本島僅竹市、投縣沒亮燈
2024/07/05 15:28

範圍擴大！17縣市高溫特報 本島僅竹市、投縣沒亮燈
今明太平洋高壓最強！專家：大台北、南部飆高溫「黑到發紫」
2024/07/05 08:53

今明太平洋高壓最強！專家：大台北、南部飆高溫「黑到發紫」

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
14縣市炙熱高溫 高雄旗津飆39.9度、北市社子38.4度
2024/07/05 14:16

14縣市炙熱高溫 高雄旗津飆39.9度、北市社子38.4度
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播