6月熱爆雨又少！氣象署統計：歷年同期第4暖 比平均高0.7度

今年6月氣溫偏暖，雨量偏少到正常。（氣象署提供）

2024/07/05 17:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕好熱！根據中央氣象署統計，今年6月是1950年以來同期第4暖，全台11個平地站平均氣溫也較氣候值高出0.7度；溫度雖熱，但雨下得少，僅約氣候值的6成而已。

根據中央氣象署統計，今年6月的平均氣溫為28.7度，較氣候值高0.7度，全台氣溫普遍偏暖，僅6月上旬受鋒面及後續東北風影響期間氣溫偏低。6月平均雨量僅161.8 毫米，而氣候平均值為259.9毫米，約是氣候值的6成。

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氣象署說明，6月全台偏少雨為主，僅淡水、台北、新竹、日月潭、台南、花蓮及東吉島等7站正常；除了月初受鋒面影響，全台有雨外，其餘時間多以局部地區午後雷陣雨為主。

6月的降雨日數平均12天，而氣候平均值則為13.2天，僅台北、日月潭及恆春站偏多，其餘測站正常至偏少，宜蘭站則是同期第5少。以日照時數來看，6月平均為168.9小時，而氣候平均值是175.8小時，全台偏少到正常，僅台南、成功及台東站偏多，鞍部站達同期第5少。

有關月平均及氣候平均值計算，以11個平地站為代表，分別為基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春。

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