肌肉失養生獲總統教育獎 林桓渝：被愛滋養長大

罹患肌肉失養症的林桓渝（左）獲總統教育獎，培英國中校長潘致惠（右）肯定她努力向上的正能量。（培英國中提供）

2024/07/05 21:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年總統教育獎公佈，其中新竹市培英國中7年級學生林桓渝是肌肉失養症者，天生肌肉失養的她，克服困難及樂觀面對身體的不便，在600多名獲推薦的學生中獲此獎，且竹市只有她1人獲總統教育獎，林桓渝感恩師長及家人的愛，她雖肌肉失養，卻是在愛中被滋養長大。

校長潘致惠說，在總統教育獎的頒獎典禮上，這群得獎學生們的介紹影片裡，笑著說著自己的人生故事，但聽的人卻止不住的淚；而林桓渝的生命故事更可激勵許多人，即使身體不便，只要在愛中互相扶持，一樣能奉獻及展現正向的能量。

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今年7年級的林桓渝，從小就比一般嬰兒較晚會爬，取物或行走都相當費力。父母帶她看過許多醫生及檢查，才確診為罕見疾病肌肉失養症，這是一種不會好的病。一般小孩輕易可做到的跑、跳、蹲動作，對她來說卻是困難的，原本家人為了她的安全，只讓她在家中的1、2樓活動，而她曾努力向高樓前進，即使用力抓握欄杆，即使手腿痠疼，她終於能到3樓，更讓她體會到只要願意嘗試與學習，就可以看見不同的風景。

在父母陪伴鼓勵下，即使慢上許多，她也努力嘗試生活自理，但因身體長大，她的肌肉無法支撐更造成脊椎側彎，看似輕而易舉的動作，都會因肌肉缺乏而使不上力，而上學，也因身體讓她無法上體育課、參加運動會或上室外課、分組活動，但她並未放棄學習機會，也因積極樂觀向上，她獲112年度新竹市「友善校園」生命教育3Q達人甄選第一名。

每天帶著笑容，努力克服先天性肌肉失養症合併脊柱側彎的不便，她珍惜每天上學的機會，更願意嘗試各種不可能，因為生命值得珍惜，她也珍惜每次能獨立完成各種洗衣或洗碗的工作，更不願放棄學習的機會，更期許她的努力能激勵在生命灰暗中的學生，即使身處微光，也能有盼望。

新竹市培英國中七年級林桓渝（前中）期許她的故事能激勵他人，更說她是在愛中被滋養長大的。（培英國中提供）

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