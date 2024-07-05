農二代朱湘榕注入創意 花蓮大全社區獲「金牌農村」殊榮

花蓮光復鄉大全社區參加金牌農村比賽，上月廿日評審到花蓮進行現地評選。（馬太鞍休閒農業區提供）

2024/07/05 19:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農村水保署主辦第3屆「金牌農村」選拔，花蓮唯一得獎的光復鄉大全社區，結合馬太鞍部落阿美族、漢人大全農村社區，以及馬太鞍濕地觀光資源，勇奪金牌農村殊榮。大全社區青年世代朱湘榕今天說，農村面臨高齡化問題，需要青年世代投入創意，為農村尋找新方向。

農業部農村水保署「金牌農村」競賽3年舉辦一次，共974個農村報名角逐，其中45個農村進入全國賽、22個農村進入決賽及現地評選，本月4日公布成績，全國共5社區獲最高榮譽金牌農村，包括花蓮光復鄉大全社區、宜蘭蘇澳朝陽社區、苗栗卓蘭壢西坪休閒農業區、雲林古坑華南社區、台東池上萬安社區。

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大全社區參賽金牌農村由3名社區年輕人擔任幹部，核心人物朱湘榕父親朱進郎是馬太鞍溼地內部落體驗產業的推手，將自家養豬場、魚池轉型休閒農園，結合馬太鞍部落特色「巴拉告生態捕魚」、濕地生態導覽，曾獲2003年神農獎；而農二代的朱湘榕讀餐飲管理，曾到加拿大從事餐飲業，見農村人力普遍高齡化，4年前回鄉並投入農村社區經營，接任馬太鞍休閒農業區理事長。

朱湘榕今天受訪表示，投入社區經營對年輕人很辛苦，也需要勇氣，因為收入有限，投入的3個核心夥伴都是「斜槓青年」，除了她以外，一位是平面設計師、一位是織布藝術家，大家都是懷著熱情回到花蓮。

為推行農村旅遊、開發文創商品，他們嘗試過許多方向。朱湘榕說，最成功的案例是舉辦第3年的「馬太鞍螢饗」餐桌，結合賞螢及特色風味餐，逐步篩選目標客群，走向精緻化，每年報名參加人數有遞增，價格第一年699元漲價至今年1200元，結果「今年螢火蟲季節正要開始，地震就把遊客都嚇跑」。

沒能做成螢饗餐桌，這群社區夥伴4月起共同投入金牌農村比賽的籌備，也獲得縣府農業處協助及輔導，包括馬太鞍濕地生態解說班、大全家政班、光豐地區農會、鄉公所、水保署花蓮分署，乃至馬太鞍部落文健站、大全吉伐塔罕文健站的長輩、大進國小附幼的小朋友等，社區總動員全心投入。

歷經震災、現地評選前幾天遇上豪雨、沖毀巴拉告捕魚設施，讓大家急壞了！面對評審到來，夥伴們披上「大全有大家」T恤，部落文健站媽媽小姐和幼兒園孩子跳起迎賓舞，前往大全故事街、馬太鞍濕地解說導覽，成功克服災害陰霾，昨評審結果公布，大全社區勇奪金牌農村大獎。

朱湘榕說，評審們在最後的座談QA時間，曾提問「青年在農村如何生存」、出席的20多個青年「是不是充場面、演演戲」？但她的回答，年輕人在農村出於現實經濟考量，確實很難全職投入，「但我們可以斜槓，讓喜歡的事情在農村發生」，將部落農村的傳統技藝學起來，再轉化成體驗遊程、文創旅遊，她在乎的是自己做到了把家鄉最棒的一面展現出來，更要證明「青年是有足夠能量的」！

馬太鞍休閒農業區理事長朱湘榕（左）分享返鄉心路歷程，感動了父親朱進郎（右），低頭猛擦眼淚。（馬太鞍休閒農業區提供）

馬太鞍濕地過去阿美族人的漁獵場，捕魚後就燒熱石頭投入鍋內，就成為石頭火鍋。（馬太鞍休閒農業區提供）

部落青年示範巴拉告生態捕魚。（馬太鞍休閒農業區提供）

大全社區舊稱牛車寮，早年家家戶戶有牛車，農產品運輸都得靠牛來拖。（馬太鞍休閒農業區提供）

社區媽媽們演出行動劇迎親戲碼、嫁妝一牛車。（馬太鞍休閒農業區提供）

大全社區的創意農村午餐。（馬太鞍休閒農業區提供）

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