為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「台北有影3」影片徵選比賽今起跑！總獎金14萬元等你拿

「台北有影3」年度影片徵選活動今正式揭開序幕。（台北市觀光傳播局提供）

「台北有影3」年度影片徵選活動今正式揭開序幕。（台北市觀光傳播局提供）

2024/07/05 17:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市觀光傳播局與台北市有線電視公用頻道協會攜手舉辦的「台北有影3」年度影片徵選活動今正式揭開序幕，總獎金高達14萬元，往年均吸引眾多攝影愛好者參與，緊接著「影像人才培力課程」、「市民話心聲」、「北市公用頻道影片徵選頒獎典禮暨成果展」及「參賽創作者創意分享」等系列活動也將陸續登場，邀請民眾共襄盛舉。

觀傳局表示，在新媒體時代，民眾可多加利用公用頻道分享自己的創意作品，只要拿起身邊的手機、相機，發揮創意記錄「你眼中的台北之美」，並在10月5日前上傳至「台北市公用頻道」網站，參加「台北有影3」影片徵選，就有機會獲得首獎3萬元、總獎金高達14萬元，入選作品還可在台北市公用頻道CH3播出。

觀傳局進一步說，除影片徵選，今年台北市公用頻道還規劃一系列推廣活動，包含「影像人才培力課程」，邀請影像專家開設攝影技巧相關課程，藉此培養素人影像紀錄人才，同時提升CH3公用頻道使用率，落實媒體近用理念；「市民話心聲」則以街頭實驗拍攝方式，融入公共社會議題，完整記錄市民的想法與觀點，提供屬於台北人的發聲平台。

113年台北市公用頻道推廣活動即日起正式開跑，後續推廣活動結束後，「台北市公用頻道影片徵選頒獎典禮暨成果展」將於11月9日在西門紅樓北面廣場舉行，屆時歡迎市民共襄盛舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
侯友宜到萬里賞花 宣布「萬金杜鵑攝影比賽」開跑
2024/02/24 14:11

侯友宜到萬里賞花 宣布「萬金杜鵑攝影比賽」開跑
夕陽沉海！ 通霄「日落大道」最美時刻即將來臨
2024/05/15 13:50

夕陽沉海！ 通霄「日落大道」最美時刻即將來臨

全台最大房仲集團 店數突破1800店
冬山安平坑林道 觀景平台不蓋了
2024/03/22 05:30

冬山安平坑林道 觀景平台不蓋了
澎湖花火節之美 嘉義半天岩也能看到
2024/06/12 11:12

澎湖花火節之美 嘉義半天岩也能看到

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
洋紅風鈴木盛開 嘉義特教學校粉紅圍牆吸睛
2024/02/22 10:34

洋紅風鈴木盛開 嘉義特教學校粉紅圍牆吸睛
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播