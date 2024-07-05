「台北有影3」影片徵選比賽今起跑！總獎金14萬元等你拿

「台北有影3」年度影片徵選活動今正式揭開序幕。（台北市觀光傳播局提供）

2024/07/05 17:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市觀光傳播局與台北市有線電視公用頻道協會攜手舉辦的「台北有影3」年度影片徵選活動今正式揭開序幕，總獎金高達14萬元，往年均吸引眾多攝影愛好者參與，緊接著「影像人才培力課程」、「市民話心聲」、「北市公用頻道影片徵選頒獎典禮暨成果展」及「參賽創作者創意分享」等系列活動也將陸續登場，邀請民眾共襄盛舉。

觀傳局表示，在新媒體時代，民眾可多加利用公用頻道分享自己的創意作品，只要拿起身邊的手機、相機，發揮創意記錄「你眼中的台北之美」，並在10月5日前上傳至「台北市公用頻道」網站，參加「台北有影3」影片徵選，就有機會獲得首獎3萬元、總獎金高達14萬元，入選作品還可在台北市公用頻道CH3播出。

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觀傳局進一步說，除影片徵選，今年台北市公用頻道還規劃一系列推廣活動，包含「影像人才培力課程」，邀請影像專家開設攝影技巧相關課程，藉此培養素人影像紀錄人才，同時提升CH3公用頻道使用率，落實媒體近用理念；「市民話心聲」則以街頭實驗拍攝方式，融入公共社會議題，完整記錄市民的想法與觀點，提供屬於台北人的發聲平台。

113年台北市公用頻道推廣活動即日起正式開跑，後續推廣活動結束後，「台北市公用頻道影片徵選頒獎典禮暨成果展」將於11月9日在西門紅樓北面廣場舉行，屆時歡迎市民共襄盛舉。

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