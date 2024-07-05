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屏東涼夏祭吃冰了 交通動態看這裡

屏東涼夏祭即將舉辦，屏東市永福路段進行交通管制。（屏東警分局提供）

屏東涼夏祭即將舉辦，屏東市永福路段進行交通管制。（屏東警分局提供）

2024/07/05 11:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府6、7日及13、14日共四天的下午3點到晚上9點，在屏東市永福路慈鳳宮前路段，舉辦｢2024屏東涼夏祭｣活動，將有40家在地冰品店家參加，還會舉辦呷冰大賽、冰品饗宴以及精彩的舞台表演，將吸引大量的人潮進入，今天起永福路部分路段開始進行交通管制，活動期間機車可停唐榮國小，汽車則可停在屏東火車站附近停車場。

今年的屏東涼夏祭明天起舉行，40間在地冰品店家參與活動，有傳統剉冰、綿密雪花冰、芋仔冰、叭噗冰淇淋、義式冰淇淋、新加坡手切冰等，多款選擇，預計將吸引大量人潮，而縣府交通旅遊處更舉辦「台味復古」活動，穿著復古元素，花襯衫、旗袍、喇叭褲等在現場合影，打卡上傳FB或IG，出示畫面即可免費獲得1份紀念好禮，現場還有釣水球、彈珠檯、水槍射擊、冰品DIY等多種復古遊戲，預料將吸引大量人潮前來，因此警方規畫了該區的交通管制措施。

屏東警分局表示，永福路段自復興北路口將分段實施道路封閉管制，唐榮國小內汽車停車場暫時變更為機車停車場，汽車則停放於屏東火車站周邊公有停車場、信義路立體停車場及信義路平面停車場等處。外地民眾建議搭乘台鐵，自屏東火車站徒步約5分鐘，即可輕鬆抵達。

屏東涼夏祭活動將舉辦，警方對屏東市永福路段進行交通管制。（屏東警分局提供）

屏東涼夏祭活動將舉辦，警方對屏東市永福路段進行交通管制。（屏東警分局提供）

屏東涼夏祭永福路段交通管制圖。（屏東警分局提供）

屏東涼夏祭永福路段交通管制圖。（屏東警分局提供）

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