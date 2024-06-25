台灣仲夏節冰品巡迴車 週六抵日月潭

魚池鄉農會推出的紅茶冰淇淋，主打在地紅茶製作。 （記者劉濱銓攝）

2024/06/25 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕二○二四台灣仲夏節日前開跑，今年推出冰品巡迴車，要將冷飲、冰品帶到各地景點分享，本月廿九日將在日月潭向山遊客中心與遊客相見歡，日月潭風景區管理處表示，遊客只要與關主互動挑戰，獲勝就可得到特色冰品，並有集章、限時任務等活動，完成挑戰就能拿到紀念品，盼讓參與民眾「呷冰拿好康」。

日管處表示，台灣仲夏節日前於阿里山風景區開跑，主要呼應北回歸線橫貫台灣中南部縣市，並串聯全台各風景區旅遊資源，尤其正值炎炎夏日，造訪潭區來杯冰涼的日月潭紅茶，或冰咖啡，甚至品嘗在地冰品，都是相當不錯的旅遊體驗。

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日管處說，向山遊客中心就有抹茶冰淇淋的專賣店，緊鄰潭區的頭社盆地，還有在地的法式手工冰淇淋店，潭區的所在地魚池鄉，則有日月潭紅茶冰淇淋，另在水里鄉還有知名的二坪山台電電廠冰棒，集集鎮則有特產香蕉冰淇淋，埔里遊客中心則推出百香果冰淇淋，民眾到風景區各景點遊玩時，可順道採買品嘗消暑。

本月廿九日下午二點起，在向山遊客中心將有冰品巡迴車活動，現場有多種遊戲，過關可挑戰好康輪盤，有機會把獎品帶回家，遊客潭區旅遊之外，還能能消暑拿好康。

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