吃冰消暑！屏東涼夏祭7/6起登場 比賽吃1.5公斤超級冰奪冠獎金5千元

屏縣府宣布，第二屆屏東涼夏祭將於下週六起連兩個週六、日登場。（記者羅欣貞攝）

2024/06/26 13:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕天氣熱爆，屏東縣政府迎接暑假到來，將於7月6日至7日、7月13日至14日一連兩週的週六、週日下午3時至晚間9時，在屏東市永福路舉辦第二屆「屏東涼夏祭」，邀請40間在地冰品店家參與，民眾可一次吃到多款冰品，還能集點換冰，好好消暑一番。

屏縣府表示，延續去年涼夏祭最Cool「冰品饗宴」，今年將邀請40間在地冰品店家參與活動，有傳統剉冰、綿密雪花冰、芋仔冰、叭噗冰淇淋、義式冰淇淋、新加坡手切冰等，琳琅滿目的冰品饗宴，來一趟就有多款選擇，呷冰透清涼。

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屏東縣政府交通旅遊處表示，今年活動以台味復古為主題，邀請民眾「Dress Code」，穿著復古元素，如花襯衫、旗袍、喇叭褲等於現場合影，打卡上傳（FB或IG），出示畫面即可免費獲得1份紀念好禮，數量有限換完為止。

為促進屏東在地觀光產業，此次活動結合屏東夜市、勝利星村以及永福路周邊店家，一同透過消費集章活動帶動周邊商圈產業熱絡。只要於7月6日至7月14日前往上述商圈，於有張貼本次活動的合作店家消費集章，或於活動日至「冰品饗宴」中消費集章，集滿3個章即可至活動現場免費遊玩懷舊童玩區，相關系列活動有套圈圈、釣水球、彈珠檯、水槍射擊、冰品DIY等多種復古遊戲，並免費獲得1份紀念好禮，如集滿5個章再加碼免費兌換贈品1份；另外，於「屏東涼夏祭」臉書粉絲專頁按讚加追蹤也可至活動現場免費遊玩懷舊童玩區並免費獲得1份紀念好禮。

交旅處表示，去年活動期間最受民眾熱烈迴響的呷冰大賽，今年又來了，喜愛吃冰的朋友更不能錯過，於最短時間內吃完每碗達1.5公斤的超級綜合冰，將獲得5000元獎金；另外，今年特別增加「親子呷冰大賽」，邀請家長帶著小朋友一起來趣味吃冰，第一名即可獲得獎金2000元；即日起週末搭乘觀光公車506A的民眾也可於屏東轉運站領取「免費冰品兌換券」，於活動日至現場服務台即可兌換。

縣府表示，除一連串的周邊活動外，還有舞台上的精彩演出，有FEniX、Gail、邱軍、潤少、大成、超派團隊DJ Gina等多組歌手輪番上陣嗨翻週末夜晚，親子同歡演出節目則有YOYO家族、禮物盒劇團、貓頭鷹劇團、魔術秀、泡泡秀等，十分精彩。

屏東涼夏祭舉辦呷冰大賽，圖為去年活動。（屏東縣政府提供）

屏縣府邀請民眾來屏東吃冰消暑。（屏東縣政府提供）

穿著復古元素，如花襯衫、旗袍、喇叭褲等，於屏東涼夏祭現場合影，打卡上傳可獲不織布保溫保冰袋。（記者羅欣貞攝）

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