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星宇航空香港航線7/16開航 聯名叮叮車穿梭香港街頭

星宇航空香港航線7月16日開航，星宇與香港電車推出聯名叮叮車宣傳。（星宇航空提供）

星宇航空香港航線7月16日開航，星宇與香港電車推出聯名叮叮車宣傳。（星宇航空提供）

2024/07/04 19:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空7月16日啟航香港航線，並與香港電車合作，推出亮黃色的聯名彩繪叮叮車（香港電車別稱）穿梭香港街道，並募集Instagram REELS，響應者有機會獲香港台北來回機票。

星宇航空與香港電車今在香港屈地街電車總廠舉行聯名彩繪叮叮車啟程儀式，星宇航空中國首席代表兼香港分公司總經理周寳裕，與香港電車市場商務及品牌總監張永恒腳踩「叮叮」，象徵合作啟動。張永恒說，很榮幸能與充滿熱誠的星宇合作，「電車全景遊」深受台灣旅客歡迎，相信星宇能替電車與台灣帶來更多機遇。

星宇航空表示，「香港電車」擁有120年歷史，從容不迫的步調，讓乘客能靜心感受香港城市之美，也希望透過品牌合作，讓香港民眾更熟悉星宇航空，也提供更豐富的旅遊選擇。

星宇航空聯名彩繪叮叮車，印有可愛的SNOOPY，即日起穿梭在香港街道，民眾可以響應Instagram REELS募集活動，以自己的視角分享搭乘聯名叮叮車旅程，就有機會贏得星宇航空香港-台北來回機票，詳情請關注香港電車與星宇航空官方粉絲頁。

「電車全景遊」是一款復古開篷電車，擁有半露天的上層空間，讓旅客體驗約一小時的電車觀光之旅，遊覽香港島繁華區域。

星宇航空7月20日將舉辦「一日星宇電車全景遊」快閃活動，由空服員提供服務，帶旅客穿梭上環至銅鑼灣，期間可享機上限定的星宇特調及米果，結束後可獲獨家小禮及紀念Travel Pass。

星宇航空香港航線7月16日開航，星宇與香港電車合作推出聯名叮叮車宣傳。（星宇航空提供）

星宇航空香港航線7月16日開航，星宇與香港電車合作推出聯名叮叮車宣傳。（星宇航空提供）

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