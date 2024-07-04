讚！彰化垃圾分類有進步 退運清潔車從7車銳減至1車

彰化垃圾分類上路4天來，因違規而被退運的清潔車從首日的7車逐漸減少到今天的1車，顯示民眾在垃圾分類上的進步。（記者張聰秋攝）

2024/07/04 18:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕自7月1日起，彰化縣開始實施垃圾分類新規定，將薄片塑膠、紙容器等回收物品，以及生、熟廚餘列為重點稽查項目。4天來，因違規而被退運的清潔車從首日的7車逐漸減少到今天的1車，顯示民眾在垃圾分類上的進步。

根據新政策規定，一袋垃圾中若含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，整車垃圾將被退運，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。4天內，共有16車因違規被退運，主要違規項目為薄片塑膠、餐盒紙容器及生廚餘。

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這項規定引起了部分民眾的批評，認為太過嚴苛；但也有不少人支持，認為一袋垃圾中混有12件以上回收物，表示該家庭平常就沒做好分類，可能每餐使用大量餐盒且未分類。

環保局統計，新政策上路前，全縣平均垃圾混雜廚餘（生、熟都有）量約20至25%，新規定容許廚餘量達30%，其實標準並不苛刻。

最近，許多清潔隊員面對民眾對雞蛋殼、地瓜葉藤根等是否為垃圾或生廚餘的爭議不斷。環保局副局長黃維祥表示，彰化縣認定蛋殼為一般垃圾，與椰子殼、榴槤殼一樣，需送進焚化爐處理。此外，手搖杯的塑膠吸管和杯蓋塑膠膜也屬於一般垃圾。

黃維祥指出，熟廚餘可餵豬，生廚餘可做堆肥，民眾分類時只需想一下，這東西豬能吃嗎？放久了會腐爛變堆肥嗎？像地瓜葉的藤條容易腐爛，可當生廚餘；而椰子殼、榴槤殼、竹筍殼或蝦蟹殼這些不易腐爛，不能餵豬或做堆肥的物品，屬一般垃圾，要送進焚化爐處理。

彰化縣認定雞蛋殼為一般垃圾，與椰子殼、榴槤殼一樣，需送進焚化爐處理。此外，手搖杯的塑膠吸管和杯蓋塑膠膜也屬於一般垃圾。 （記者張聰秋攝）

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