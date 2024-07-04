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遠東科大改名「中信科大」獲教育部同意 校長曝轉型規劃

遠東科大獲教育部同意更名為中信科大。（記者劉婉君攝）

遠東科大獲教育部同意更名為中信科大。（記者劉婉君攝）

2024/07/04 18:44

〔記者劉婉君／台南報導〕遠東科技大學申請改名中信科技大學，今（4）日獲得教育部發函同意，校長鄭欽哲說，學校緊鄰南部科學園區，未來將聚焦科技及健康產業，培育國家重點產業專業人才，打造成為台南科學廊道上最重要的大學，並規劃讓學生入學即就業。

遠東科大3月獲中國信託商業銀行董事會通過捐資，5月向教育部提出改名案，教育部今天發函同意後，將於8月1日起更名為「中信金學校財團法人中信科技大學」。校長鄭欽哲說，改名後，學校的辦學主體沒有改變，現有編制內教職員的權利與義務也沒有任何改變。

鄭欽哲指出，他去年8月上任後就啟動學校的創新轉型，學校位於南台灣科技廊道上，緊臨南部科學園區，校方積極推動與產業接軌，將在半導體工程、健康照護、精密機械、冷源空調、休閒管理等國家重點領域，培養科技與健康產業實用人才。

鄭欽哲說，校方也積極改善校內硬體設施，打造優質學習環境，開設咖啡廳、團購商店、引進外部餐飲店、結合台南市交通局建置YouBike站，強化校園生活機能，致力成為南科生活中心，校園也開放社區鄰里使用。

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