桃園楊梅電纜雜亂 里長憂有狀況無人處理

桃園市楊梅區瑞原里長黃定宏反映電桿纜線雜亂。（黃定宏提供）

2024/07/04 18:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區瑞原里長黃定宏今反映，瑞原里電桿纜線雜亂無章，發生狀況時，難以辨識，不知找誰處理，桃園市養護工程處、楊梅區公所回應，相關案件第一時間可通報「楊梅區災防通報」群組，再轉告纜線業者處理，桃園市長張善政也要求業者加強纜線標誌。

黃定宏今於楊梅區基層里長座談會中反映，瑞原里電桿纜線雜亂無章，有時發生狀況打給業者，前來查看發現不是自家纜線，此外，電纜線飄來飄去，影響用路人安全，建請成立纜線專案小組，發生狀況時，方便通報處理。

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楊梅區公所指出，楊梅區架空纜線業者計有7家業者，瑞原里尤以楊新路3段及民有路1段的電纜線最為雜亂，公所設有「楊梅區災防通報」群組，24小時受理里辦公處緊急通報案件，並會將里辦公處纜線垂落案件即時會報至桃園市道管資訊中心群組，及纜線暫掛小組，後續在處理相關緊急事件上，會再加速效率。

桃園市養護工程處說，養護工程處有責成廠商依規定貼標，且於每月底召開會議，做稽核抽查，避免不知纜線所屬，難以通報，另建立纜線業者及各區公所通報群組，里辦公處可透過 「1999市民諮詢服務熱線」或 LINE 群組「楊梅區災防通報」請區公所轉知，後續由業務單位通報纜線業者處理後回覆改善情形。

桃園市長張善政在會中要求公所確認所有里長都已進入群組，及時通報，也要求養工處請業者加強纜線標誌，尤其跨越道路的電纜線如果斷裂，對用路人影響危害更大。

瑞原里路邊可見纜線不整。（黃定宏提供）

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