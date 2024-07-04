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屏東有機檸檬變身遮陽乳！九如農會禮盒入選台灣百大精品

屏東縣九如鄉是檸檬重要產區。（記者羅欣貞攝）

屏東縣九如鄉是檸檬重要產區。（記者羅欣貞攝）

2024/07/04 18:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕天氣炎熱、高溫襲人，屏東縣九如鄉農會看好防曬市場，用有機檸檬製成遮陽乳、保濕露、檸檬皂，搭配狐狸尾蘭面膜，推出禮盒組合，除了入選台灣農會百大精品，在北部的農會超市也已賣出上千組，意外搶下這波夏天商機。

推廣安全無毒農業，位檸檬生產重鎮的屏東縣九如鄉農會，每年保價收購有機檸檬，供果園今年已經成長至2.5公頃，除了製成檸檬汁等食品，今年更看準炎夏商機，進軍保養品市場；九如鄉農會總幹事龔泰文表示，今年推出的遮陽乳、保濕露均由有機檸檬原汁製成，完全不含化學物質，100毫升的遮陽乳、120毫升的保濕露，都各用5顆有機檸檬製成，貨真價實。

近來天氣炎熱，紫外線十分強烈，防曬乳需求大增，九如鄉農會表示，遮陽乳業績翻倍，光是6月就成長約7成，消費者詢問度高，由遮陽乳、保濕露、檸檬皂與狐狸尾蘭面膜搭配而成的禮盒組，不但榮獲台灣農會百大精品，也已在北部的農會超市賣出上千組，目前屏東銷售情況也不錯，每個月至少賣出20組。

九如鄉農會近年積極輔導檸檬產業製成多樣化產品，已展現全果利用成效，至今已推出檸檬枇杷膏、檸檬黑糖膏、檸檬錠、檸檬冰淇淋、檸檬霜淇淋、有機檸檬純鮮原汁等，如今再推保養品，品項已至少達10種。

龔泰文指出，有機檸檬加工品受到市場青睞，對農友來說是很大的鼓勵與肯定，農會將持續開發新產品，不斷提高檸檬產業的附加價值。

屏東縣九如鄉農會看好防曬市場，用有機檸檬製成遮陽乳、保濕露、檸檬皂等，推出禮盒組合，受市場歡迎。（記者羅欣貞攝）

屏東縣九如鄉農會看好防曬市場，用有機檸檬製成遮陽乳、保濕露、檸檬皂等，推出禮盒組合，受市場歡迎。（記者羅欣貞攝）

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