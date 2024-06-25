搶收檸檬致價格下滑 屏東九如農會7月中旬起每台斤12元收購

農糧署副署長姚志旺今天到屏北產區了解檸檬產銷狀況。（記者羅欣貞翻攝）

2024/06/25 18:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣是全台檸檬主要產地，去年小犬颱風造成枝條損傷，導致今年檸檬減產，近來還有農民為搶好價格等預期心理因素搶收，由於品質不整齊，產地價格跌到每台斤僅約8元，位重要產區的九如鄉農會今天（25日）宣布，將從下月（7月）中旬起，以每台斤12元保證價格收購；農糧署也呼籲農民勿再搶收。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，去年10月小犬颱風來襲，當時是檸檬產期尾聲，因為枝條受颱風強風損傷，導致今年春花開得比往年少，7月進入盛產期，產量預估減少約5成，5月中旬產地價格每台斤約10多元，現在快6月底，跌到剩下約8元，去年此時還有20元。

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龔泰文表示，九如農會將從7月中旬起至9月，以每台斤12元保證價格收購檸檬來穩定市場，照顧更多檸檬果農，也呼籲果農現在千萬不要搶收，農會會幫大家找出路，預估今年約將有百位農民參加收購措施，運費與紙箱成本則由農會負責。

立委鍾佳濱也到九如農會聽取農民心聲，他表示，檸檬欠收市場價格不好，政府應查清楚原因，至於農會收購檸檬的運銷成本，由他協助向農糧署爭取補助，也呼籲國人多多消費國產檸檬。

農糧署副署長姚志旺今天下午也到屏北地區3個檸檬合作社了解產地現況後指出，一台斤8元的價格是品質較不佳的果品，其實目前有產銷履歷的檸檬產地價每台斤在12元以上，一般普通的果品也有10元以上，所以請農民不要恐慌，不要急著採收，等成熟了再採摘，農糧署都會持續關注產銷狀況。

姚志旺也說，本週產地價格價格較上週回跌，主要原因是農友採收成熟度較低、果實偏小、未熟果搾汁率差及夏季降雨品質不佳所致；到7月中旬起進入盛產期，屆時果實多汁、香氣濃郁，榨汁業者會適期大量採購榨汁，價格可望回穩。

九如鄉農會25日舉行農會挺檸檬果農說明會，宣布將以每台斤12元保證價格收購檸檬。（記者羅欣貞攝）

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