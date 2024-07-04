拚內科交通減壓！北市綠運輸推廣逾6000企業

2024年「內湖交通綠運輸結合ESG推廣計畫」今在內湖科技園區服務大樓舉行首場說明會，與會貴賓合照。（記者林承鴻攝）

2024/07/04 17:59

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市交通局去年推動「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，有61間企業加入綠運輸推廣行列，今年交通局進一步擴展目標至全內湖區的企業，希望能鼓勵員工通勤優先使用綠運輸。台北內湖科技園區發展協會副理事長張博堯表示，內科交通問題不能光靠市府，唯有企業共同合作才能解決。

2024年「內湖交通綠運輸結合ESG推廣計畫」今天在內湖科技園區服務大樓舉行首場說明會，邀請佳世達科技副總經理兼永續長林旺賜分享「企業的永續運作與實踐」。台北市交通局長謝銘鴻表示，市長蔣萬安上任提出內科交通結合ESG，改變以往著重在改善硬體工程的思維，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，減少碳排放，希望減壓、減量道路交通。

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計劃主持人兼台北內湖科技園區發展協會副理事長張博堯表示，交通局在內科園區投入非常多資源，但還是有很多民眾對內科交通不滿意，交通問題也成為招募員工的障礙，更有應徵者聽到公司位在內湖就不考慮了，覺得交通成本太高。

張博堯說，內科那麼小的腹地容納將近20萬名員工和超過6000家企業，交通問題光靠市府不夠，唯有企業共同合作才能解決。他以內科南軟雙園巴士為例，若企業加入綠運輸計劃，並具體提出員工乘車地點和人數需求，路線可應變調整，在台灣很難找到彈性那麼大的大眾運輸工具。

計劃共同主持人陳雅雯說明，企業合作方案包含鼓勵員工騎乘自行車通勤、企業捐贈YouBike站位及車輛、補助員工購買1200定期票、實施員工通勤共乘制度、推廣園區雙園巴士（鼓勵員工搭乘）、企業參與我的減碳存摺、企業停車場提高收費及實施彈性上班、居家上班或分流上班等。

張博堯也透漏有和市府討論在內科設立大型停車場的可能性，他說員工選擇開車一定有他的需求，但在園區內的移動是不是可以使用接駁巴士、YouBike、步行去完成最後一哩路，讓園區未來的交通能夠達到淨零碳排。

2024年「內湖交通綠運輸結合ESG推廣計畫」將於7月18日及8月22日舉辦第2場和第3場的推廣說明會，將邀請嘉賓針對「社會責任」及「公司治理」主題演講，有興趣參與的企業及民眾，可關注台北內湖科技園區發展協會粉絲專頁。

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