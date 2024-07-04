《賴總統提產業南移》蔣萬安︰內科、南軟、北士科 打造科技廊帶

2024/07/04 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市內湖科技園區是台灣科技業重鎮，不過總統賴清德日前表示，未來AI相關先進產業要轉往中南部發展，扭轉過往重北輕南狀況。對此，台北市長蔣萬安昨表示，未來將結合南港軟體工業園區、北投士林科技園區及內科打造科技廊帶，提供產業鏈更多優勢。

賴清德日前參加捷運岡山車站通車典禮時表示，要扭轉過去建設「重北輕南」的狀況，讓台灣平均發展，未來「最先進產業」將轉往中南部發展。

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內科交通一直是台北市政難題，台北市長蔣萬安昨出席「內科∞南軟」雙園巴士通車典禮，媒體詢問總統賴清德說高科技產業未來要轉往中南部發展，北市如何解決交通問題，讓內科、南軟再度獲得青睞？他表示，內科匯聚非常多企業，而且是台灣第一個民間投資都市計劃的典範，未來內科結合南軟以及北士科，打造一個科技廊帶。

他也提到，台北市匯聚最多人才，擁有許多一流的大學，新創事業也占全台灣五十五％，此外非常多的產業供應鏈都匯聚於台北市，企業會考量各方條件，區位優勢以及相關的配套、交通便利性、教育、居住等，台北市是條件最齊備也是最適合產業投資的地方。

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