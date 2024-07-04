陪伴大小朋友26載 台北動物園單峰駱駝「玉葉」安詳辭世

台北動物園單峰駱駝「玉葉」昨上午辭世，享年26歲。（台北市立動物園提供）

2024/07/04 15:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園雙峰駱駝「煙雨」日前因病過世，今園方又傳出壞消息，園內僅存的單峰駱駝「玉葉」晚年漸露老態，近兩年步履蹣跚、食慾不振，越來越多時間都坐臥在地上休息，於昨日上午安詳離世，享年26歲。

動物園表示，園方從圓山搬遷到文山（木柵）現址轉眼已逾37年，早期陸續加入新園區的動物們，也早由青春年少逐漸成為老齡個體，紛紛邁入獸生的最後階段。在動物年老之際，動物園會依照個別需求調整照顧方案，諸如銀髮健康檢查、調整居住環境、變更老年食譜、提供保養藥品等，「玉葉」則是一直在服用葡萄糖胺，幫助保養關節。

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不過，「玉葉」隨時間漸漸老去，近兩年以步履蹣跚，臉部毛髮鬢白，食慾也不振，到了近期更是難以站立，保育員特地鋪草和墊料在牠的居住環境，確保其舒適安全，每天還會特別耐心觸摸牠的駝峰和腿部，鼓勵牠站立起來，以維持身體的循環與靈活性。

獸醫及照顧團隊則定期治療，使用雷射光療舒緩牠的不適，抽取血樣檢驗追蹤健康狀況，也利用紅外線熱感相機、X光攝影來檢查「玉葉」的狀況。為增進「玉葉」的食慾，保育員還會特別尋找牠沒吃過的食物，鼓勵牠進食，「玉葉」也很喜歡吃野味，像是咸豐草，只要清洗乾淨，即使牠老人家眼睛不好、看不清楚，也會吃得津津有味。

園方表示，動物園裡有新生動物的成長喜悅，也伴隨老齡動物需要特別照顧的課題，在時間長河裡的世代交替與生命循環，已是動物園裡上演的日常，天下無不散的宴席，感謝「玉葉」陪伴大眾度過26年的時光。

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