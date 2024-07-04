不怕天氣熱！種樹效果驚人 詩人吳晟：實測溫差16度

吳晟把溫度計放在水泥地上5分鐘，拿起來一看，已經達50度。（記者顏宏駿攝）

2024/07/04 13:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕近日以來，台灣各地天氣爆熱，各項避暑絕招紛紛山籠，詩人吳晟高喊，種樹是最原始也是最好的抗熱招數，他還特別拿溫度計做實測，在太陽直射下水泥地和樹蔭下竟然差了16度。

吳晟表示，自家三合院前的樟樹是媽媽在世時種植，已有50年樹齡，當樹還小時，你並不覺得它有何不同，但樹會日漸茁壯，「樹大好遮蔭」，2、30年後，樹木就成為調節氣候的利器，「我不用冷氣機」，天然的風，就是全世界最棒的冷氣。

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他表示，為了對抗熱浪，大家提種電，或利用科技的方式抗熱，這些方法再強，都比不上一棵樹，如果大家都能在自家種一棵樹，少用水泥，地球的溫度就能獲得調節，種樹不是1年2年就會看到成效，需要2、30年才明顯感受到它帶來的降溫效果，可惜，在講求「速成」的現代，大家都等不及看到樹茁壯。

吳晟說，最近因為彰化氣溫屢創新高，他在自家三合院前做實測，正中午在三合院水泥地太陽直曬，溫度是50度，但若來到大樹下的草地，溫度降到34度，因為有溫度差造成氣流湧動，「樹大招風」就是這個意思，坐在樹下經常感受到陣陣的涼風，「我並不感覺熱」。

他說，入夏以來，大家都感受熱氣逼人，為了消暑，他把書房搬到樹下，大樹下即客廳和書房，涼風徐徐吹來，回想起媽媽以前常說的「清涼的風，就是最好的電風」。

入夏以來，吳晟習慣在樹下看書、寫作。（記者顏宏駿攝）

吳晟在大樹下測得溫度是34度。（記者顏宏駿攝）

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