今年上半年旅館民宿增加 非法日租套房增109家

今年上半年旅館及民宿數較去年同期增加895家業者，其中合法民宿業者733家，占比8成1。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2024/07/04 13:05

〔記者蔡昀容／台北報導〕疫後觀光復甦，交通部觀光署統計，今年上半年旅館及民宿數較去年同期增加895家業者，其中合法民宿業者733家，占比8成1，旅館則以非法日租套房居多，達109家。各縣市針對非法旅宿業者開出的罰鍰金額，總計5692萬元。

據觀光署統計，今年上半年全國合法旅館3319家，較去年同期減少6家，降幅0.18%，變動不大，應是個別業者經營考量而進退場。

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未合法列管旅館共1119家，其中359家是旅館，760家為日租套房，比去年同期增加21家旅館、109家日租套房。觀光署觀察，主要是都會區的日租套房增加，顯示部分業者在未合法登記前即投入市場，而被地方政府列管。

各縣市未合法列管情況，非法日租套房數，前三名依序是台北317家、台中195家、台南99家，其他六都，高雄91家、新北17家、桃園12家；非法旅館數，宜蘭160家居冠，南投40家、屏東36家居後。

各縣市旅館稽查總計3126家次，前三名是台北933家次、高雄514家次、台中434家次；罰鍰次數總計410次，前三名是台北78次、台中68次及台南61次；罰鍰總金額4465.8萬元，前三名是高雄808萬元、台北781萬元及台中680萬元。

今年上半年全國合法民宿1萬1872家，較去年同期增加733家；未合法列管共631家，較去年同期增加38家，未合法列管民宿數前三名，屏東縣155家、南投縣134家、台東縣98家。

觀光署分析，民宿是家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受此影響，因此合法業者有所增加；至於非法也稍有增加，應是地方政府積極稽查，導致原先列管家數增加或歇業，互為消長的結果。

各縣市民宿稽查總計7270家次，前三名是宜蘭1258家次、台東1211家次及澎湖961家次；罰鍰次數總計276次，前三名是花蓮縣62次、屏東44次及宜蘭39次；罰鍰總金額1226.2萬元，前三名是屏東243萬元、花蓮240萬元及宜蘭235萬元。

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