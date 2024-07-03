自然人憑證超擾民？他怒批「辦理很麻煩」 網炸鍋：真的難用！

網友抱怨，自然人憑證超擾民，認為直接雙證件綁定手機線上認證就好了。（資料照）

2024/07/03 20:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自然人憑證可用來網路報稅等政府的E化服務，卻有網友怒批，自然人憑證超擾民，認為直接雙證件綁定手機線上認證就好了，卻要民眾拿250元浪費時間去辦理，引發網友議論。

一名網友在PTT發文表示，他認為自然人憑證超沒用，應該要直接拿雙證件綁定手機並線上認證就好了，但卻又要民眾拿250元浪費時間去辦，讓他氣炸直呼，「是不是圖利廠商啊？很多政府線上服務還是綁定這垃圾，也沒有全面用健保卡取代」，無法理解數位部在想什麼。

請繼續往下閱讀...

許多網友認同原PO想法，紛紛怒批，「自然人憑證現在跟垃圾沒兩樣」、「那個憑證真的很沒用」、「超沒用，現在報稅幹嘛的用健保卡就夠了」、「自然人憑證真的煩，偏偏簽公文都要用」、「這個現在看來就過渡時代產物」、「自然人憑證真的很麻煩，不過現在很多都可以用健保卡+手機取代，希望可以全面汰換」、「這東西的麻煩之處就是會過期，健保卡都不會」、「根本就垃圾，數位身分證整合駕照健保卡失敗不會先整合自然人憑證？留這個東西擾民」。

也有網友認為，「數位自然人憑證好用」、「可以線上展延，除非過期超過一年。一堆人明顯沒持有過在那邊唉唉叫」、「公司幫員工加退勞健保會需要用」、「其實就是自然人憑證管勞保，健保卡管健保，兩邊資料照規定不能互通，問題是勞保十年沒用到幾次，通常上一次用自然人，都是報稅，健保卡天天用，使用率差太多」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法