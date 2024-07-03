為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

自然人憑證超擾民？他怒批「辦理很麻煩」 網炸鍋：真的難用！

網友抱怨，自然人憑證超擾民，認為直接雙證件綁定手機線上認證就好了。（資料照）

網友抱怨，自然人憑證超擾民，認為直接雙證件綁定手機線上認證就好了。（資料照）

2024/07/03 20:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自然人憑證可用來網路報稅等政府的E化服務，卻有網友怒批，自然人憑證超擾民，認為直接雙證件綁定手機線上認證就好了，卻要民眾拿250元浪費時間去辦理，引發網友議論。

一名網友在PTT發文表示，他認為自然人憑證超沒用，應該要直接拿雙證件綁定手機並線上認證就好了，但卻又要民眾拿250元浪費時間去辦，讓他氣炸直呼，「是不是圖利廠商啊？很多政府線上服務還是綁定這垃圾，也沒有全面用健保卡取代」，無法理解數位部在想什麼。

許多網友認同原PO想法，紛紛怒批，「自然人憑證現在跟垃圾沒兩樣」、「那個憑證真的很沒用」、「超沒用，現在報稅幹嘛的用健保卡就夠了」、「自然人憑證真的煩，偏偏簽公文都要用」、「這個現在看來就過渡時代產物」、「自然人憑證真的很麻煩，不過現在很多都可以用健保卡+手機取代，希望可以全面汰換」、「這東西的麻煩之處就是會過期，健保卡都不會」、「根本就垃圾，數位身分證整合駕照健保卡失敗不會先整合自然人憑證？留這個東西擾民」。

也有網友認為，「數位自然人憑證好用」、「可以線上展延，除非過期超過一年。一堆人明顯沒持有過在那邊唉唉叫」、「公司幫員工加退勞健保會需要用」、「其實就是自然人憑證管勞保，健保卡管健保，兩邊資料照規定不能互通，問題是勞保十年沒用到幾次，通常上一次用自然人，都是報稅，健保卡天天用，使用率差太多」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
電子簽章法20年來首次翻修 數位部預告草案蒐集意見
2023/06/29 08:58

電子簽章法20年來首次翻修 數位部預告草案蒐集意見
詐團假冒不得 數位部推3碼政府簡訊防詐
2023/08/19 05:30

詐團假冒不得 數位部推3碼政府簡訊防詐

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
照E化便民 嘉市地政結合稅務智能櫃員機啟動
2024/07/02 18:01

照E化便民 嘉市地政結合稅務智能櫃員機啟動
剉冰必加什麼料？網狂推2配料：沒有會少一味
2024/07/03 19:29

剉冰必加什麼料？網狂推2配料：沒有會少一味

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播