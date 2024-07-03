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民間促參金額六都倒數第二 新北經發局曝「招商一條龍」成果

新莊宏匯廣場是「新北招商一條龍」輔導廠商之一，持續加強與在地連結，不定期推出多重優惠。（新北市經發局提供）

新莊宏匯廣場是「新北招商一條龍」輔導廠商之一，持續加強與在地連結，不定期推出多重優惠。（新北市經發局提供）

2024/07/03 20:52

〔記者陳奕劭／新北報導〕根據統計，2023年民間簽約投資公建數據，台北市270億元排名六都居冠，新北市僅106億元排名倒數第二，金額不及北市一半。新北市經濟發展局回應，「新北招商一條龍」2019年成立起至今，已協助落實投資281件，金額逾5500億元，預估完成後創造9.4萬個就業機會。

根據財政部統計，去年民間簽約投資公共建設金額為1876億元，其中台北市以270億元居六都第一，高雄市以203億元居次，台南132億元、台中107億元、新北106億元，在六都排第五。

經發局回應，除了公共建設促參案件外，更應綜觀新北市公私有土地招商成效，以「新北招商一條龍」為例，新北市以單一窗口、專人專案，協助民間投資，2019年至今已協助落實投資281件，金額逾5500億元，預估完成後創造9.4萬個就業機會。

其中「新北招商一條龍」輔導廠商有高階製造半導體設備商「艾司摩爾」、含南亞科技、光寶、家登、群光電子、鴻海精密、立象科技等半導體業者，全球機能服飾龍頭「儒鴻企業」、林口outlet二期、新莊宏匯廣場、淡水滬尾藝文休閒園區、淡水沙崙園區等。

經發局指出，新北招商引資透過公私合力達成最大效益，如國有土地招商案艾司摩爾公司，市府亦協助其各項審查行政作業，並持續辦理與臺灣港務股份有限公司合作招商台北港27.9公頃土地與林口AI科技城三塊基地招商作業，並透過9月國際招商大會展現招商成果，持續吸引企業進駐新北市。

中華工程於土城區斥資136.36億元打造「中工雲宇宙AI園區」，總樓地板面積約10.5萬坪，預計創造1萬2900個就業機會，預計明年完工。（新北市經發局提供）

中華工程於土城區斥資136.36億元打造「中工雲宇宙AI園區」，總樓地板面積約10.5萬坪，預計創造1萬2900個就業機會，預計明年完工。（新北市經發局提供）

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