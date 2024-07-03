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NCC網傳辦將升級網傳處 著重網路內容治理

國家通訊傳播委員會（NCC）今下午舉辦例行記者會。（記者蔡思培攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）今下午舉辦例行記者會。（記者蔡思培攝）

2024/07/03 20:59

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今召開委員會議，通過將原屬任務編組的網際網路傳播辦公室，升級為網際網路傳播治理處，編制5科室40人，負責網路秩序維護、網路內容必要遮蔽與分級管理。

NCC表示，網際網路傳播已成立1年多，運作非常順暢，是時候成立正式的單位，因此會讓網傳辦升級為網傳處。網傳處主要負責網際網路傳播，網路內容分級、維持網際網路秩序、維護言論自由，也協助各機關辦理網路違規處置。

網路傳播辦公室目前採任務編組，有綜合業務科、公私協力科、權益促進科三科，升級後會增加營運治理科、跨域事務科（負責跨地域、跨國事務）。未來預計編制40人，目前已由各單位支援29人，由於單位仍NCC內部的處，不會有單獨預算。

NCC主秘黃文哲表示，網傳處最核心意義在於內容治理，而非網路內容違規處理，若有網路內容違規則由各單位處理。

黃文哲表示，大家使用網路多年，但網路上不當行為要如何處理仍常在討論中，他認為有必要透過平台集合各方利害關係人討論，建立預防機制，盼網傳處盡快集合教育部、兒少團體、網路使用者等各界共同討論。

至於未來網傳處如何與打詐業務區分，黃文哲說，打詐是網路違規行為，網路違規是由各部會處理，網傳處則是負責日常使用秩序維護、建立自律他律程序，不是所有事情都要等到違規再處理，應該讓違規不發生。外界關心，網傳處成立後，是否有訂定「數位中介服務法」的必要，黃文哲表示這可能要等下屆NCC委員討論。

黃文哲表示，網傳辦升級網傳處一案，後續會再報請行政院，是否同意成立仍要看行政院；下週也會有網際網路政策白皮書，並更完整對外說明。

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