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遇土石流司機員「急煞」482公尺負傷不退 台鐵記功2次

受傷的陳姓司機員骨折送醫。（鐵路警察局提供）

受傷的陳姓司機員骨折送醫。（鐵路警察局提供）

2024/07/03 18:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮縣大清水溪橋6月21日土石流溢流導致列車出軌，釀司機員在內9人受傷，台鐵公司董事長杜微今（3日）說明，列車煞停482公尺後停下，3節車廂出軌後，陳姓司機負傷不退，下車確認車輛受損狀況並持續通報，安撫旅客並協助旅客轉乘，因此記功2次。

杜微指出，陳姓司機員骨折受傷需1個半月恢復，現休養中，包含8名傷者在內，台鐵都會持續關注關懷。

杜微今報告大溪水溪橋案件，0403地震造成大清水溪上游多處崩塌、土石鬆動，河道累積大量土石，加上花蓮午後雷陣雨導致含水量飽和，6月21日降雨後，溪水由上游帶下大量土石。

杜微表示，當天下午4點30分，在和仁隧道南口處，土石流衝擊橋台，覆蓋大清水溪橋軌面，下午4點49分，229次自強號司機員見狀緊急煞車，仍然撞上，煞停482公尺後，停在和仁隧道內，第1、第2、第9車廂出軌，司機員手部骨折，8名旅客輕傷。

台鐵事後調查，當時每小時累積雨量1.5毫米，遠低於50毫米預警值，不會有警示通知；花蓮工務段值班室羅姓值班人員，未注意16格監測螢幕上，2個大清水溪橋輔助攝影機畫面，沒能即時通報。杜微說，監測畫面很小，但確有疏失，除了他本人自請處分，總經理、副總經理、工務處正副處長、工務段及值班人員，共7人記過或申誡處分。

台鐵也針對有功人員記獎，陳姓司機員負傷不退，下車確認車輛受損狀況並持續通報，安撫旅客協助旅客轉乘，記功2次；黃姓列車長救助旅客脫險，對受傷旅客施以及時救護，安撫旅客協助旅客轉乘，記功1次；陳姓服務員安撫旅客協助旅客轉乘，嘉獎2次；洪姓服務員安撫旅客協助旅客轉乘，嘉獎2次。

229次自強號停在隧道內，旅客下車疏散。（鐵路警察局提供）

229次自強號停在隧道內，旅客下車疏散。（鐵路警察局提供）

台鐵公司董事長杜微3日報告大清水溪橋土石流溢流事故。（記者蔡昀容攝）

台鐵公司董事長杜微3日報告大清水溪橋土石流溢流事故。（記者蔡昀容攝）

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