「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔聯名彩繪列車」首航報名 7/4手刀開搶

高雄捷運「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔聯名彩繪列車」首航，7月4日中午受理報名。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/03 00:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕號稱2024暑假最可愛風暴即將襲捲高雄！高雄捷運公司宣布，蜜柑站長和ㄇㄚˊ幾兔首度合體，7月19日推出「黑皮兔蜜揪」蜜柑&ㄇㄚˊ幾聯名彩繪列車，首航列車報名辦法週四（4日）公布。蜜柑粉絲「柑仔蜜」們直呼，這比演唱會門票還難搶。

高雄捷運蜜柑站長人氣高，日前才與高雄熊合體，為高捷RK1岡山站通車宣傳，7月2日更發表與ㄇㄚˊ幾兔首度合作計畫，會在19日共同推出「黑皮兔蜜揪」蜜柑&ㄇㄚˊ幾聯名彩繪列車。

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高捷宣布彩繪列車首航參與辦法，預定4日中午12點10分在於「高雄捷運x高雄輕軌臉書粉專」公布報名連結，開始受理報名，名額100名，額滿為止，額滿時表單會自動關閉。報名表內繪設有「蜜柑&ㄇㄚˊ幾兔粉絲認證問答」，完成作答者始可報名，成功報名的100名粉絲當天準時報到者，可免費搭乘首航彩繪列車，並有機會獲得神祕小禮物。

高捷提醒，首航19日上午10點發車，成功報名粉絲請於9點40分前完成報到，未準時報到視同棄權。不論有無報名成功，19日活動當天非常歡迎所有市民朋友、柑仔蜜與ㄇㄚˊ幾兔的粉絲們一起到場同樂。

網友紛紛留言，「準備好惹」、「超可愛的兩位」、「不知道車號多少」、「這個會比搶演唱會門票還難搶」。

「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔聯名彩繪列車」7月19日上午首航。（記者王榮祥翻攝）

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