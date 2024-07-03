為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔聯名彩繪列車」首航報名 7/4手刀開搶

高雄捷運「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔聯名彩繪列車」首航，7月4日中午受理報名。（記者王榮祥翻攝）

高雄捷運「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔聯名彩繪列車」首航，7月4日中午受理報名。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/03 00:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕號稱2024暑假最可愛風暴即將襲捲高雄！高雄捷運公司宣布，蜜柑站長和ㄇㄚˊ幾兔首度合體，7月19日推出「黑皮兔蜜揪」蜜柑&ㄇㄚˊ幾聯名彩繪列車，首航列車報名辦法週四（4日）公布。蜜柑粉絲「柑仔蜜」們直呼，這比演唱會門票還難搶。

高雄捷運蜜柑站長人氣高，日前才與高雄熊合體，為高捷RK1岡山站通車宣傳，7月2日更發表與ㄇㄚˊ幾兔首度合作計畫，會在19日共同推出「黑皮兔蜜揪」蜜柑&ㄇㄚˊ幾聯名彩繪列車。

高捷宣布彩繪列車首航參與辦法，預定4日中午12點10分在於「高雄捷運x高雄輕軌臉書粉專」公布報名連結，開始受理報名，名額100名，額滿為止，額滿時表單會自動關閉。報名表內繪設有「蜜柑&ㄇㄚˊ幾兔粉絲認證問答」，完成作答者始可報名，成功報名的100名粉絲當天準時報到者，可免費搭乘首航彩繪列車，並有機會獲得神祕小禮物。

高捷提醒，首航19日上午10點發車，成功報名粉絲請於9點40分前完成報到，未準時報到視同棄權。不論有無報名成功，19日活動當天非常歡迎所有市民朋友、柑仔蜜與ㄇㄚˊ幾兔的粉絲們一起到場同樂。

網友紛紛留言，「準備好惹」、「超可愛的兩位」、「不知道車號多少」、「這個會比搶演唱會門票還難搶」。

「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔聯名彩繪列車」7月19日上午首航。（記者王榮祥翻攝）

「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔聯名彩繪列車」7月19日上午首航。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播