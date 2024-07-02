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彰化員林一度大斷訊 竟是水公司挖斷管線

自來水公司在員林市惠來街等路段進行老舊管線汰換工程，2日早上不慎挖斷中華電線管線，造成一旁住戶電話及網路斷訊。（記者陳冠備攝）

自來水公司在員林市惠來街等路段進行老舊管線汰換工程，2日早上不慎挖斷中華電線管線，造成一旁住戶電話及網路斷訊。（記者陳冠備攝）

2024/07/02 21:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市區今（2）日上午有不少住戶的市用電話打不通，連網路也斷訊，不少民眾因此無法進行聯絡，急得哀號「要戰爭了嗎」，經查原來是自來水公司正在進行員林市南昌路及民生路等汰換管線工程，不慎挖斷中華電線管線，造成部分民眾斷訊，已於下午搶修完畢，電信也恢復正常。

中華電信今日凌晨因設備汰換更新，導致彰化、雲林及南投3縣市部分地區斷訊約30分鐘，沒想到了早上，員林市惠來街也發生中華電信寬頻網路斷訊，由於沿線商家林立，不少店家因無法與客戶、廠商聯絡，急得如熱鍋上螞蟻。

吳姓業者表示，一整個上午沒有接到電話訂貨，也沒有辦法上網，以為家中設備故障，可是手機卻能撥通，認為應是附近在進行工程而挖斷管線。

台水公司第11區管理處副處長潘虹如表示，目前水公司正在進行自來水老舊管線汰換工程，今日上午10時在員林市惠來街施工時，不慎挖斷中華電信管線的保護外層，造成約30戶民眾斷訊，對此水公司立即通報電信業者到場修理，已於下午3點搶修完成。

潘虹如表示，目前員林市南昌路及民生路等管線汰換工程全長約7.5公里，總經費3895萬元，預計7月30日前完工，老舊管線汰換後，供水會更穩定，施工期間造成的不便，希望民眾能體諒。

員林市惠來街發生通訊大斷訊，中華電信人員派員來搶修。（記者陳冠備攝）

員林市惠來街發生通訊大斷訊，中華電信人員派員來搶修。（記者陳冠備攝）

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