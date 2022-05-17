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    桃市拚污水接管卻常挖壞管線 水務局：已開罰廠商620萬元

    桃園市拚污水接管率，但廠商施工卻屢傳挖破管線情形。（桃園市政府水務局提供）

    桃園市拚污水接管率，但廠商施工卻屢傳挖破管線情形。（桃園市政府水務局提供）

    2022/05/17 22:51

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府推動污水接管，其中北桃園區域與日鼎公司合作，力拚在2031年10月完成25.1萬戶，不過桃園市議員黃家齊今在桃園市議會市政總質詢指出，常接獲里長陳情施工廠商挖壞各類管線，造成里長、市府單位等人疲於奔命。桃園市政府水務局回應，已要求廠商在達成接管目標的同時，也要維持施工品質，倘若有重大違規會開罰50萬元，2015年至今已開罰620萬元。

    「不要錢他們賺，罵名市府承擔！」黃家齊指出，廠商開挖接管合理，但總不能常把路燈、其他地下管線挖損，且挖損了不但沒有主動回報，也無積極處理，下班時間一到只剩里長在做交通指揮，要求水務局督促，把承攬廠商的螺絲鎖緊。

    桃園市水務局表示，日鼎被開罰至今累積有30件大小缺失，被開罰300萬元，其中2016年起接連2年發生工安意外，均為廠商未依規定在挖深達1.5米時設置擋土設施，也未有監造人員在場督導，導致施工過程中有工人不幸被活埋喪命，這兩案分別開罰50萬元，還有2018年施工時不慎挖破瓦斯管線造成火警，並波及路邊小吃店，開罰30萬元，其餘還有夜間警示照明不足、路面修復不平整、未設擋土設施、現場未收工完全等疏失，累計共開罰620萬元。

    桃園市水務局表示，該局與日鼎於2012年簽訂全台最大公共污水處理系統BOT（興建、營運、移轉）案， 特許年限共35年，其中興建期為19年，分4期工程、須在2031年10月完成25.1萬戶接管。

    桃園市水務局表示，日鼎去年已完成第2期接管目標10萬戶，目前進入第3期工程，須在2026年10月底達到18萬戶，目標2031年10月完成25.1萬戶接管，若未完成將每日開罰50萬元直到達標為止。

    桃園市水務局指出，全市目前接管數達17萬5000多戶，與升格前相比成長5.4倍，其中超過11萬戶是日鼎完成，相對公辦案一年接管2000戶，日鼎曾一年接管3萬戶、高峰期工作面達70處，與公辦案相比接管效率很好。

    桃園市政府水務局近年推動污水接管（圖），但施工廠商卻屢因施工不慎挖破其他管線，引發公安疑慮。（桃園市政府水務局提供）

    桃園市政府水務局近年推動污水接管（圖），但施工廠商卻屢因施工不慎挖破其他管線，引發公安疑慮。（桃園市政府水務局提供）

    污水接管廠商在施工時，不慎挖破自來水管線。（桃園市政府水務局提供）

    污水接管廠商在施工時，不慎挖破自來水管線。（桃園市政府水務局提供）

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