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北捷文湖線號誌異常落雷害的？民眾受困斷電車廂畫面曝

台北捷運文湖線今天下午疑似受落雷影響號誌設備，暫停營運，民眾拍下列車斷電、乘客受困車廂狀況。（網友syuehong_0727提供）

台北捷運文湖線今天下午疑似受落雷影響號誌設備，暫停營運，民眾拍下列車斷電、乘客受困車廂狀況。（網友syuehong_0727提供）

2024/07/02 20:43

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運文湖線今天（2日）下午疑似因大雨落雷影響號誌設備，大安站到動物園站暫停營運約47分鐘。有民眾上網發文說，期間受困斷電列車內約5分鐘，車門雖開啟，但月台門關閉，無法離開。北捷則說，詳細異常原因待收班後詳查。

顏先生說，當時搭乘的列車在忠孝復興站內先是停擺了一段時間，隨後就斷電約3到5分鐘，車門開啟但月台門關閉，乘客都被困在車內，無法離開，車廂斷電沒有冷氣，感覺到越來越悶熱。他說，當時列車沒有廣播，只有聽到站務人員用大聲公廣播停駛資訊，直到出去車廂後，才聽到其他乘客向站務人員詢問剛才的狀況。

北捷晚間說明，14時55分行控中心監控文湖線疑似受落雷影響號誌設備，為確保旅客安全，行控中心依照SOP安排列車進站停妥月台疏散旅客後，大安站到動物園站暫停營運檢視設備，南港展覽館站到忠孝復興站維持正常營運，同步開始動物園站到忠孝復興站公車接駁。經維修人員緊急搶修處理，確認安全無虞後，於15時42分恢復正常營運。

北捷說，經初步查修，發現為號誌系統的數位輸出板異常，研判與閃電雷擊有關，完成更換並測試功能正常後恢復營運，詳細異常原因將待收班後調查。

文湖線6月21日也因為雷擊出現設備異常警訊，一度有4部列車暫停行駛1分鐘，這次相隔不到2週又發生狀況。

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