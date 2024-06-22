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捷運站漏水、文湖線4列車因雷擊停駛1分鐘 北捷說明因應之道

台北捷運文湖線21日因雷擊，有4部列車停駛1分鐘。示意圖，非當事列車。（資料照）

台北捷運文湖線21日因雷擊，有4部列車停駛1分鐘。示意圖，非當事列車。（資料照）

2024/06/22 19:40

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北地區昨天（21日）下午下大雷雨，台北捷運文湖線忠孝復興站內天花板掀開，滴下大量雨水；文湖線也出現設備異常警訊，一度有4部列車暫停行駛1分鐘。北捷今天說明，文湖線異常警訊經檢修後，研判與雷擊有關，已完成更換數位輸出板件，將研議強化避雷保護；而車站漏水情形，將持續補強車站設施排水功能，以因應極端氣候來臨。

北捷說，昨天下午3點左右，行控中心發現文湖線設備因閃電出現異常警訊，行控中心立即切換到備援系統，切換期間麟光站到動物園站，有4部列車因自趨安全保護設計啟動，於站間自動減速停車約1分鐘，隨後列車恢復正常營運。

維修人員連夜檢修，發現為數位輸出板異常，研判與閃電雷擊有關，已完成更換備品並測試功能正常，後續將研議設置數位輸出板與道旁設備間的訊號隔離設備，防止雷擊突波，強化避雷保護。

另外 文湖線忠孝復興站轉乘區、萬芳醫院站月台及大廳排水系統，昨天因強降雨宣洩不及漏水，站務人員以紅龍圍住漏水處，但漏水量很大，地上積水蔓延開來。北捷說明，當時車站人員立即加強引導旅客，清潔人員也加強除水，後續雨勢趨緩後，車站已無漏水情形。

北捷說，車站漏水主要因為瞬間強降雨宣洩不及，大量雨水漫流到車站站體既有縫隙導致，將持續加強檢視車站天溝及截水盤等設施通暢，維持排水功能正常，也會持續補強車站設施排水功能，因應極端氣候。

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