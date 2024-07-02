43年不曾忘！陳文成事件真相仍未明 台大師生今辦紀念晚會

台大學生會、研究生協會、陳文成博士紀念基金會2日在台大陳文成事件紀念廣場舉行43周年紀念晚會，參加的民眾在晚會開場時低頭默哀。（記者廖振輝攝）

2024/07/02 19:57

〔記者林曉雲／台北報導〕43年前，留美博士陳文成返台探親、遭警總約談後陳屍在台大校園內，即使過了43年，迄今真相不明，台大師生始終沒有忘記陳文成，台大學生會、台大研究生協會及陳文成博士紀念基金會，今晚在台大陳文成紀念廣場，舉行陳文成事件43周年紀念晚會。

1981年5月20日，當時的美國卡內基美隆大學統計系助理教授陳文成，全家由美國返台探親，7月2日陳文成被3名警備總部人員帶走約談，並疑似遭警備總部謀殺，隔日清晨被人發現陳屍於台大研究生圖書館旁。國民黨政府曾聲稱他是畏罪自殺，陳文成的家人與朋友指控是遭到政府謀殺。到台灣參與驗屍的美國法醫生理學家及卡內基美隆大學教授認為是一起他殺案件。

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2021年，台大師生共同努力，在陳文成當時遇難的研究生圖書館草皮（現今的圖資系館）上，成功建立「陳文成事件紀念廣場」，以此弔念曾經的民主先聲，也持續對尚未釐清真相的威權歷史提出控訴。

晚會一開始為陳文成及所有受難者默哀1分鐘，充滿年輕世代濃濃的感恩和傳承，台大法研所學生黃脩閔、台大學生會會長莊智程、台大研究生協會會長黃種賢、台大濁水溪社社長馮靖琇、台大社會系學生丁上齊、台大大學論壇社社長林泊瑋等在晚會中致詞，陳文成統計科學獎學金得獎人曹卉姍和呂融昇也發表感言。

他們表示，事件發生迄今43年，時間的長流會沖淡歷史的痕跡，記憶的工作卻能夠抵禦這樣的遺忘，追隨著陳文成博士等民主先驅的腳步，越來越多的青年學子，持續不斷的投入轉型正義工作、追尋著政治與思想的自由、放眼於台灣民主的未來。

白色恐怖政治受難者陳欽生、人權音樂工作者艾文及陳文成的二姊夫戴憲明，則接續在晚會中演出，最後以點燈和獻花表達感念。

陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸表示，最近國民黨在宣傳兩岸和平協議公投連署，但看到達賴喇嘛流亡、看到香港的現在，如果讓中國野蠻國家統治台灣，人民會很悽慘，幸好看到現場的台大學生，感受到年輕人生命的活力，期許年輕人要好好了解台灣歷史，台灣的未來就在年輕人的手中。

民進黨副秘書長楊懿珊表示，在台灣民主前輩蔽蔭下，大家才能享有現在的民主，歲月靜好是因為有很多人負重前行，現在是年輕人要接棒走下去。

台大歷史學系教授周婉窈表示，2011年陳文成事件30週年，當時是第一次舉辦紀念活動，大家為設立紀念碑奔走，努力10年終在2021年啟用紀念廣場，學生會和研究生協會會長即使換人，仍一年一年接力，她也感念去世的前輩蔡焜霖，並提到陳文成返台在中研院演講時，因其父要去聽，特別用台語說數學，期許大家對保存台語和守護台灣要有危機感而共同努力。

台大學生會、研究生協會、陳文成博士紀念基金會2日在台大陳文成事件紀念廣場舉行43周年紀念晚會，民進黨副秘書長楊懿珊出席致詞。（記者廖振輝攝）

台大學生會、研究生協會、陳文成博士紀念基金會2日在台大陳文成事件紀念廣場舉行43周年紀念晚會，基金會董事長楊黃美幸出席致詞。（記者廖振輝攝）

台大學生會、研究生協會、陳文成博士紀念基金會2日在台大陳文成事件紀念廣場舉行43周年紀念晚會，參加的民眾點燃悼念的燭火。（記者廖振輝攝）

台大學生會、研究生協會、陳文成博士紀念基金會2日在台大陳文成事件紀念廣場舉行43周年紀念晚會，參加的民眾透過演說、歌聲來表達悼念。（記者廖振輝攝）

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