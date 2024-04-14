最萌陣頭！ 台南土城香蜈蚣陣神童「睡著遶境」

青草崙紫金宮百足真人「蜈蚣陣」申列「台南市民俗類無形文化資產」。 （記者王姝琇攝）

2024/04/14 15:46

〔記者王姝琇／台南報導〕土城香「尾日香」今天在土城遶境賜福，其中青草崙紫金宮百足真人「蜈蚣陣」堪稱最引人矚目的陣頭，尤其是神童累倒在蜈蚣座上的萌樣更是惹人憐。特別的是，該陣的神童採世襲制，由在地居民代代相傳，廟方也向文資處申列台南市民俗類無形文化資產。

文史工作者謝奇峰指出，百足真人蜈蚣陣是由在地居民主動發起，迄今60多年，36位神童以「唐太宗出巡」為主體妝扮，各個都來自土城青草崙在庄子弟，6戶人家負責1個兒童與2個扛工，採世襲制並傳承角色的整套裝閣服飾，展現出共同的在地文化核心價值，在少子化年代更顯可貴。

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百足真人蜈蚣陣掌有帥旗、七星劍，神童亦帶有兵器，蜈蚣頭由西天佛祖坐鎮，帶領巡掃清淨香路，沿路驅邪伏魔，屬戰鬥型武陣，到廟宇都會圈廟3圈以靖妖安民。相傳擔任神童能得到神明庇佑、平安長大，而身為神童家長是非常累人的苦差事，半夜2、3點就得起床化妝，趕在清晨5、6點出陣，家長們隨侍在側，更是常見神童們累到倒在蜈蚣座上的萌樣。

聖母廟表示，期許通過無形文資申請登錄後，能進一步成立宮廟藝陣博物館，將地方民俗發揚光大、推向國際，此外更能有系統地規劃傳習活動，對「眾神之都」台南來說是非常重要的一環。

青草崙紫金宮百足真人蜈蚣陣時常可見神童們累倒在蜈蚣上的萌樣。（記者王姝琇攝）

青草崙紫金宮百足真人蜈蚣陣時常可見神童們累倒在蜈蚣上的萌樣。 （記者王姝琇攝）

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