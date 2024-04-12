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台南鹿耳門「土城香」啟程萬人隨行 首日香路破70公里

鳴炮後正式啟動甲辰科「土城香」禳災祈安香醮刈香遶境。（記者王姝琇攝）

鳴炮後正式啟動甲辰科「土城香」禳災祈安香醮刈香遶境。（記者王姝琇攝）

2024/04/12 10:25

〔記者王姝琇／台南報導〕甲辰科「土城香」禳災祈安香醮今展開為期3天的刈香遶境，市長黃偉哲在鹿耳門聖母廟主委王增榮陪同下，共同護送鹿耳門鎮殿大媽鑾轎出巡，今（12）日「首日香」香路長達70餘公里，預計主帥轎入廟繳旨時間將落在凌晨2點。

台南400香科年，南瀛五大香「土城香」首發起鼓，12日清晨6點開路先鋒領旨，正式展開刈香遶境，直到上午9點主帥轎啟程，駕前開路鑼鼓手中還可見外籍人士熱情參與。聖母廟表示，這代表土城香愈來愈國際化，不只有台灣人才能參與，不論種族、不論膚色，只要對傳統文化有興趣，都歡迎一起加入。

王增榮說，鹿耳門媽香、五府千歲醮可以說非常熱鬧，今年神轎有超過百頂、陣頭近百個，近來鹿耳門媽聖蹟不斷，歡迎大家這幾天來參與，讓土城香眾神保庇。

黃偉哲表示，感謝鹿耳門聖母廟用心舉辦土城香祈安遶境香醮，為市民祈福，祈願在媽祖的保佑之下，凡事皆能風調雨順、平安如意，期盼藉由此次活動傳承文化，能讓更多民眾體認在地特有民俗傳統及歷史。

聖母廟指出，「首日香」特別的還有「武陣淨橋」，由開路先鋒學甲寮宋江陣、虎尾寮宋江陣、郭岑寮金獅陣、蚵寮角白鶴陣、砂崙腳八家將、青草崙百足真人蜈蚣陣等6個陣頭，共同走過國姓橋、解厄鎮煞，再到七股區域刈香遶境。

明天「貳日香」範圍為台江區域，將由準總統賴清德為鹿耳門媽扶轎，下午盛大普渡、晚上敬演國寶級大戲，由王金櫻、小咪編導的古路歌仔戲《白賊七》。

「尾日香」則在本境土城，也是最熱鬧的1天，光是友宮神轎、陣頭人員就破萬，在地庄民更是總動員出來迎接媽祖，全日參與人次歷年皆達5萬人次以上，成為凝聚地方向心力的重要民俗活動。

大批信眾護送聖母出巡。（記者王姝琇攝）

大批信眾護送聖母出巡。（記者王姝琇攝）

主帥轎駕前開路鑼鼓手中還可見外籍人士熱情參與。（鹿耳門聖母廟提供）

主帥轎駕前開路鑼鼓手中還可見外籍人士熱情參與。（鹿耳門聖母廟提供）

甲辰科「土城香」禳災祈安香醮今展開為期3天的刈香遶境。（鹿耳門聖母廟提供）

甲辰科「土城香」禳災祈安香醮今展開為期3天的刈香遶境。（鹿耳門聖母廟提供）

市長黃偉哲在鹿耳門聖母廟主委王增榮陪同下，共同護送鹿耳門鎮殿大媽鑾轎出巡。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲在鹿耳門聖母廟主委王增榮陪同下，共同護送鹿耳門鎮殿大媽鑾轎出巡。（記者王姝琇攝）

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