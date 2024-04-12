鹿港最強景點不是「天后宮」？彰化縣政府說話了

香火鼎盛的彰化鹿港天后宮，不只是國定古蹟，更是超人氣的觀光景點。（記者劉曉欣攝）

2024/04/12 23:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕近日傳出根據交通部觀光署的最新統計，今年1月彰化縣最熱門的景點是鹿港老街及周邊地區，以153萬人次居冠，而鹿港天后宮以11萬人次，排名全縣第5，由於兩者數據差距不只10倍，引發地方熱烈討論。縣府強調，這是以電信大數據推估，並非精確統計結果，歡迎廟方提供實際統計數字以提報交通部觀光署。

根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，彰化縣今年1月各觀光景點的人數排行榜，第1名是鹿港老街及周邊地區有 153萬人次，第2名是田尾公路花園 76萬人次，第3名是八卦山風景區有 62萬人次，第4名是王功漁港有 48萬人次，第5名是鹿港天后宮則為 11萬人次，由於鹿港老街遙遙領先全縣其它景點，觀光人次還是香火鼎盛鹿港天后宮的10倍以上，成為地方關注的焦點。

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縣府城觀處指出，從前年開始就改用電信大數據資料進行遊客統計，用更科技的方式來了解觀光人潮的走向，但採用電信大數據的話，就要在景點周邊的一定範圍內來擷取電信訊號。

因此，鹿港老街及周邊地區在採用電信大數據時，就是把鹿港老街、鹿港民俗文物館，以及桂花巷藝術村等知名景點涵蓋在內。而當採計鹿港天后宮的電信大數據，其所擷取電信訊號，就以廟宇及周邊區域為準。

城觀處強調，遊客人數統計採用電信大數據來推估，主要是作為建構標準化模型，進一步來分析遊客行為，以作為後續觀光政策推展的參考，並非精確的統計結果。也歡迎方提供實際統計的數據，讓縣府可以提報交通部觀光署的資料庫。

鹿港在地人士表示，鹿港天后宮每年平均約有4000團進香團，主要集中在春節到媽祖生這段期間，但每個月的進香團至少也有100團起跳，以每團進香客數百人到數千人不等來算，今年1月進香客至少都有20萬人，這還不包括點燈民眾與參拜遊客。如果說鹿港老街今年1月就有153萬人次造訪，一般來說，應該也有100萬人次來參觀鹿港天后宮，這才是合理的。

鹿港天后宮不只是參拜人潮多，因為也是國定古蹟，吸引海內外觀光客前來。（記者劉曉欣攝）

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