驚！鹿港老街一陣騷動……帽子阿伯偷拍短裙女遭扭送法辦

鹿港老街傳出帽子阿伯偷拍短裙女事件，短裙女的男友與阿伯發生拉扯，撞壞店家門口的人像藝品。（記者劉曉欣攝）

2024/04/08 22:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國知名景點的彰化縣鹿港老街傳出偷拍事件，昨天有位帽子阿伯疑似以手持密錄器偷拍短裙女，當場遭短裙女的男友發現，兩人當場在老街拉扯，最後扭送警局法辦，警方在老街店家找到記憶卡，全案訊後以性騷擾防治法、妨害性隱私及不實性影像罪移送法辦。

民眾表示，昨天是清明連假最後一天，鹿港老街遊客很多，昨天下午突然老街一陣騷動，原來是有兩位男子在拉扯，年輕男子抓住帽子阿伯的手，搶過阿伯手上的密錄器，大喊「他在偷拍」，阿伯則是一再否認「沒有偷拍」，而年輕男子身旁則是穿著短裙的女友。

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民眾指出，由於雙方在不斷拉扯中，撞斷店家放在門邊的人物藝品，帽子阿伯趁機跑進店家裡頭，短裙女的男友也立即衝進去，當場要阿伯「出來講」，阿伯強調他不會逃跑，隨後警方就獲報前往處理，將雙方帶回偵訊。

警方後來又到鹿港老街四處尋找記憶卡，而被雙方撞壞門口藝品的店家，發現店內地板有張小小的記憶卡，立即交由員警帶回偵辦。

鹿港警分局表示，昨天接獲民眾報案，立即前往鹿港老街將當事人帶回偵辦，全案訊後以性騷擾防治法、妨害性隱私及不實性影像罪移送法辦，而根據妨害性隱私及不實性影像罪規定，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑。

鹿港老街昨天發生這起騷動，引發熱烈討論，有民眾表示，這對情侶大約20歲出頭，帽子阿伯則大約5、60歲，雖然鹿港老街遊客很多，但這還是20年來第一次看到發生這樣的事。

全國知名景點的彰化縣鹿港老街傳出偷拍事件，在地方引發高度關切。（記者劉曉欣攝）

鹿港老街傳出偷拍事件，警方事後找到記憶卡，帽子阿伯偷拍短裙女在訊後移送法辦。（民眾提供）

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