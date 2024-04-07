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男大生潛入巨城更衣室偷拍 波麗士男友當場逮攝狼

民眾發現謝姓男子正在更衣室內拿手機偷拍。（民眾提供）

民眾發現謝姓男子正在更衣室內拿手機偷拍。（民眾提供）

2024/04/07 11:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹巨城驚傳女生遭偷拍，6日晚間1名女子在換衣服時，發現有人將手機拿到底下往上偷拍，立即要求警察男友幫忙察看，結果在對方手機當中發現當事人被偷拍的更衣影像，警方表示偷拍的謝姓大學生已經坦承犯案，全案依妨害秘密罪嫌移送新竹檢方偵辦。

當事人說，昨晚8點半跟男友去逛巨城試穿衣服，在更衣室試穿的時候聽到外面有人在喊偷拍，她趕快出去跟警察男友說旁邊好像有人被偷拍，請幫他忙，當下她穿好衣服出去，就看到男友跟另外一對發現在偷拍的情侶在跟偷拍犯對峙，她以為是旁邊的女生被偷拍，後來男友看到影片發現拍到的大部分是她，另一對情侶發現後也馬上報警。

警察到場後，大家就去派出所做筆錄，她說更衣室當下要去試穿的時候，門口是沒有店員的，大家去試穿的時候也要注意旁邊的影子！因為那間店的更衣室底下縫很大，偷拍犯手機角度喬一下，不用伸過去就拍得到。

警方據報趕往，發現偷拍的是24歲謝姓男大生，他坦承犯案，警方初步檢視手機內容，僅有被害人一人遭偷拍。

嫌犯的影像曝光之後，有網友說上次跟媽媽妹妹逛街也是遇到他，他一路跟蹤她們長達1小時以上，跟著逛了快10家店，持續偷拍她們，而她靠近時對方就跑會偷看，很可怕，直到她去美食節求助，店員請樓管來，請保全護送她們。

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