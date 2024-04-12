國道客運運價漲幅最高19.5％ 票價漲多少未定案

國道客運四排座基本運價每人漲幅不超過5％、三排座不超過19.5％，至於民眾實際購買的「票價」補貼是否增加或維持現狀尚未討論。圖為台北轉運站。（資料照）

2024/04/12 17:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部交通費率審議會今天（12日）通過「國道客運18項營運成本暨每延人公里基本運價」檢討案，國道客運四排座基本運價每人漲幅不超過5％、三排座不超過19.5％；交通部官員強調，目前僅審議「運價」，至於民眾實際購買的「票價」補貼是否增加或維持現狀尚未討論。

現行國道客運路線高速公路段基本運價是交通部在95年8月23日核定，距今已17年，當時核定的18項成本基礎及運價水準已不符社會現況及營運需求，經公共汽車客運商業同業公會全國聯合會提出運價檢討計畫，上月中旬函請運輸研究所提送審議會議。

請繼續往下閱讀...

審議委員會討論，考量17年來的油價波動、勞基法修法、基本薪資及消費者物價指數上漲，確實造成路線經營成本之實際變動，且業者也配合政府發展公共運輸政策，提出較樂觀的每車公里載客人數做為計算基準，吸收部分運價漲幅。

審議會認為，可同意公路局所報國道客運路線高速公路路段每延人公里基本運價調整，國道客運四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5％、三排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5％。四排座多為短程、三排座多為長程。

交通部運輸研究所組長廖謹志說，這僅是討論「運價」、而非「票價」，運價超過票價的金額由交通部補助，但這次調整運價的結果仍待送交通部核定，若通過了才會繼續討論票價補助。

票價與運價的差額由政府補貼乘客。廖謹志說，以95年消費者物價指數CPI為基準，相較去年消費者物價指數CPI成長率為23.8％，基本運價調整漲幅仍小於消費者物價指數成長率；這次國道客運路線基本運價，將等交通部核定後實施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法