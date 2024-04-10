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花蓮強震》蔡英文勘災赴前進指揮所：過去這週大家辛苦了

總統蔡英文今天下午2點半到花蓮縣消防局新秀分隊慰勉搜救人員。（記者王錦義攝）

總統蔡英文今天下午2點半到花蓮縣消防局新秀分隊慰勉搜救人員。（記者王錦義攝）

2024/04/10 17:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕0403花蓮地震第8天，總統蔡英文今天下午2點半到花蓮縣消防局新秀分隊慰勉搜救人員，她說，跟副總統賴清德、行政院討論過，這次原則就是讓災民的負擔降到最小；行政院也在東部聯合服務中心成立重建辦公室，負責對中央的窗口。

蔡英文先聽取消防署、國土署、內政部、行政院等相關單位簡報0403花蓮地震救災狀況，她說，和中央團隊討論，對災後重建這段時間的安置各項工作，跟過去有震災重建經驗的賴清德討論過去台南經驗，都有一致的看法，在災後安置重建等過程，希望讓受災戶重建過程中負擔最小，希望盡最大努力讓他們重建所需費用降低負擔。

蔡英文說，今天到花蓮了解救災進度跟感謝各位同仁的辛勞，「過去這週大家辛苦了 」，發生地震後台灣各地特搜投入救災工作，中央正全力最快速度災後復原跟振興計畫給最大支持，地震引起國際社會關注，感謝國內外友人的支持，日本民間發起捐款，還有土耳其無人機隊到台灣，超過百個國家表達慰問，因為有大家第一線付出，看到台灣團結力量、看到救災能力。

她說，這次搜救任務，還有水電通訊道路搶修工作迅速進行，在災後的應變能力，政府過去投資超過3000億強化電網的韌性，避免機組的跳脫，讓全台電力系統正常運作，這次也首次在災區中運用中低軌衛星，提供災區緊急通訊網路，讓救災更加澈底；台鐵投入行車安全改善計畫，告警系統發揮功能，讓行進的太魯閣號能躲過落石。

總統蔡英文今天到花蓮強震災區關心災情，國民黨立院總召傅崐萁昨晚po文先嗆，「我在花蓮等總統」，還說「災民們千呼萬喚終於盼到總統願意來災區」、「來花蓮一個半小時，能給花蓮什麼希望」？希望蔡英文不要「空手來去」。總統訪視完畢後，傅崐萁立即發新聞稿痛批民進黨自導自演擋捐款花蓮，認為目前募款跟上次0206募款27億元比較起來差很多，災民相當憂心重建安家之路遙遙無期。

對於傅崐萁的批評，民進黨花蓮縣議員胡仁順說，災害期間傅崐萁整天講些不是事實的政治語言，用一堆謠言來極盡所能的煽動對立，對救災都不是正面的示範，賴清德副總統在地震第一天就到花蓮關心災情，行政院長陳建仁、準副總統蕭美琴也都在第二天就到花蓮，民進黨很多人都率先捐款花蓮，行政院還馬上撥下3億元的緊急應變金，傅崐萁的批評只是在噴口水煽動仇恨值，傅崐萁的政治口水毫無價值。

總統蔡英文到花蓮縣消防局新秀分隊慰勉搜救人員，向在第一線搶救生命的特搜隊致意。（記者王錦義攝）

總統蔡英文到花蓮縣消防局新秀分隊慰勉搜救人員，向在第一線搶救生命的特搜隊致意。（記者王錦義攝）

總統蔡英文聽取災情簡報。（記者王錦義攝）

總統蔡英文聽取災情簡報。（記者王錦義攝）

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