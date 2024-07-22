家長獨留頑皮小孩被燙傷 同桌顧客袖手旁觀引熱議

Dcard一名網友透露，同桌吃飯的小女孩打翻湯鍋燙傷，自己選擇冷眼旁觀，引發網友熱議。示意圖，與新聞無關。（路透）

2024/07/22 16:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日發文稱，同桌吃飯的小女孩調皮打翻湯鍋後被燙傷，認為事不關己於是袖手旁觀，引發網友熱烈討論。

一名女網友22日在「Dcard」以「坐我隔壁的小孩被湯燙傷，干我什麼事」為題發文，稱幾天前獨自到川菜餐廳與陌生人併桌用餐，對方是一位媽媽帶著一對小姊妹，目測2個小女孩的年紀應該還沒上小學。

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吃到一半媽媽陪同妹妹去上廁所，獨留姊姊在原地繼續吃，沒想到她竟然開始移動湯鍋底下的隔熱木板，最後整鍋熱湯灑在姊姊身上，燙得她尖叫大哭。店員馬上前來關切，原Po認為此事與她無關，繼續邊滑手機邊吃飯，卻被店員以為她是小孩的媽媽，詢問該怎麼辦要不要先去沖冷水，「我很無奈的回說我根本不認識她」。

這時小女孩的媽媽終於回來，看到女兒被燙傷便開啟潑婦罵街模式，飆罵店員後把砲火轉向原Po，指責她沒有同理心，不僅沒幫忙看顧女兒，小孩燙傷後卻什麼都不做。原Po認為這是對方的問題，「你自己小孩自己不顧好怪誰？」

這位媽媽繼續辱罵：「你是不是沒父母養，自私又沒禮貌」，原Po也不甘示弱回嗆，「小孩有你這個媽媽養還真是幸福呢，被燙傷了媽媽都不關心，只會像潑婦一樣到處叫」，隨後轉身結帳離去。

原Po補充，當下未阻止小孩玩弄湯鍋是因為與她無關，加上擔心阻止後被對方倒打一耙，「她突然大喊『有奇怪的阿姨罵我』怎麼辦？」至於小孩燙傷後沒有出手協助，則是因為不瞭解燙傷處理流程，害怕自己需要承擔傷勢加重的責任，「所以我當下的選擇是什麼都不做，我就只是個剛好坐同桌想好好吃飯的客人而已」。

貼文引起兩派論戰，有人認為原Po本來就沒有義務照顧陌生小孩，「為何她人不在，就得主動幫她看顧小孩」、「自己的小孩自己顧啊，怎麼把小孩一個放在位子上」、「誰知道幫她顧了後，會不會又嫌管太多要誘拐她小孩」。

也有網友表示，「啊……我是會幫忙啦 都燙傷了，畢竟我也希望未來如果自己在外面發生意外的時候會有人幫助我，而不是冷眼旁觀」、雖然不喜對方的態度，但如果看到還是會跟妹妹說不要玩，畢竟人命關天」。

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