兼顧安全、生態與景觀 竹縣122線3處易坍點防護工程竣工

新竹縣政府表示，122線39K+800處上邊坡設置自由樑護坡及下邊坡擋土牆，保有邊坡生態復育，且順勢增加道路路幅。（記者廖雪茹攝）

2024/07/22 16:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣道122線南清公路，是通往張學良文化園區、觀霧森林遊樂區等觀光景點的重要道路，但因地質脆弱、且彎道多坡度大，風雨過後經常修補；為此，縣府斥資8518萬元，於24.6K、28.5K處及39.8K等3處，分別施設防落石柵欄及護坡擋土牆，今天（22日）舉行竣工典禮。

縣長楊文科表示，122線南清公路是竹東鎮往來五峰鄉的主要幹道，也是重要觀光道路，假日車潮多，但山區道路經常在颱風或豪大雨時面臨嚴苛考驗，上述工程設計特別以結構安全下，兼顧生態環境及景觀；此外，122線43.5K處改善工程預計今年年底發包，未來對遊客、居民的生命財產安全將更有保障。

請繼續往下閱讀...

工務處表示，縣道122線上述3處在去年5月再度發生災害，造成道路上邊坡大量巨石崩落，道路一度中斷，並且落石仍持續不斷發生，為了讓居民及遊客不再受道路邊坡遇雨成災的威脅，縣府積極辦理復建工程，總工程經費8518萬元。

其中，24K+600處延續前期工程，以弧形景觀鋼構方式新建防落石柵欄，不僅施工快速，且在結構安全之下，更兼顧生態環境與景觀概念。而28K+500處明隧道旁常有巨石掉落路面，但因腹地不足，設計團隊以現地取材方式，設置4道階梯式消能設施。

另39K+800處，上邊坡設置自由樑護坡及下邊坡擋土牆，保有邊坡生態復育，且順勢增加道路路幅，可維護行車安全，有助於產業及觀光發展。

新竹縣政府表示，122線24K+600處以弧形景觀鋼構方式新建防落石柵欄，施工快速，且在結構安全之下，兼顧生態環境與景觀概念。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府表示，122線28K+500處明隧道旁常有巨石掉落路面，但因腹地不足，設計團隊以現地取材方式，設置4道階梯式消能設施。（圖由新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法