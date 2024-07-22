改善尖峰時段車流回堵 高科交流道環差初審通過

高公局表示，高科交流道於尖峰時段北出往園區方向，經常車流回堵，導致北入環道車流無法匯入集散道路。（取自環評書件）

2024/07/22 16:15

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為解決國道一號高科交流道北出及北入車流交織，常導致尖峰時段車流回堵，交通部高公局提出調整高科交流道北入環道改善工程，環境部今（22）日召開環評專案小組初審會議審查，環委認為此案應有助於提升當地行車安全，補充修正相關內容後，可送至環評大會審查。

交通部高速公路局表示，高科交流道北入環道及北出環道於集散道路交織頻繁，尖峰時段北出往高科園區方向車流回堵，常導致北入環道車流無法匯入集散道路。因此提出「高科交流道改善工程」， 將北入環道與北出環道動線分離，消除集散道路上車流交織問題，提升行車安全及行車效率。

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環評委員認為，此工程有助於提升集散道路行車安全，認為應儘速改善；不過應確認施工範圍僅限於高速公路用地，並具體承諾此計畫無土石方暫置區；另也建議監測鄰近道路交通流量，進一步釐清此工程對當地交通的效益。

環委也要求，重新檢核空氣污染物的影響評估數據，並依照檢核結果補充對鄰近魚塭等周遭環境的空污減輕對策；補充施工期間逕流廢水排放規劃，以及對鄰近水體的可能影響，尤其西部河川水質本來就不是太好，希望有更多友善的規劃；加強說明植栽補植計畫。

高公局提出高科交流道改善工程，計畫將北入環道G與北出環道H動線分離，消除集散道路上車流交織情況。（取自環評書件）

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