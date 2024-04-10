議員偕技師檢視新店房屋 籲增震後資訊宣導、加速都更、巡查水溝破損

新北市議員黃心華檢視新店地區的強震後屋損情形。（黃心華服務處提供）

2024/04/10 09:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕4月3日花蓮發生7.2級強震後，新北市也有許多民房出現大小災損，甚至陷入居住安全受損的恐慌，擁有土木工程專業的新北市議員黃心華，與土木技師合作，推出房屋結構健檢服務，經檢視新店區60餘件房屋災損案例後發現，多數為老舊房屋的隔間磚牆受損，並不影響整體結構安全，因此只需要適當維修，即可繼續使用。

但黃心華也指出，老舊房屋及公共設施的使用壽年越來越接近生命週期的末尾且越來越脆弱，政府必須加快改善腳步。

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黃心華表示，雖然多數屋損案件皆不影響結構安全，但民眾在專業知識不足的狀況下，往往容易陷入恐慌，建議市府可以推出簡易評估的圖卡或易於理解的震災後自我檢查房屋手冊，於各類社群平台加強宣傳推播，讓民眾可以第一時間比對自家房屋損害概況，緩解民眾焦慮心理，若有特定危險徵兆則再安排專技人員協助勘驗。

黃心華說明，目前接觸的房屋健檢案件，大多為30年以上老屋，建造時相關建築法規尚未重新修訂，因此耐震能力相對較差，今年5月後危老都更的時程容積獎勵僅剩百分之一，且維持同意比例百分之百的高門檻，不利都更推進。

他建議可以針對地價、區位劃分成不同類型的都更案件，由中央修法，放寬同意門檻或在符合公益條件的前提下，調高容積獎勵上限，讓都更法規更加因地制宜，才能全面啟動都更力道並真正加速都更腳步。

黃心華表示，新北市政府在強震後會主動巡檢橋樑等重要基礎建設，但未來市府應將水溝、側溝是否破損，納入災後加強巡檢項目中，否則這類破損的管道會持續造成鄰近地層、路面的沖刷淘空，未來將釀成天坑或塌陷風險，例如先前發生的新店中興路路面塌陷即屬此類案例，必須加以重視並即時填補修復。

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