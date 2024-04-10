感謝土耳其伸援 消防署：盼共組無人機國際隊

消防署長蕭煥章頒發感謝狀，盼未來與土耳其共組無人機國際隊。（消防署提供）

2024/04/10 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮強震昨進入第七天，統計造成十三死六失聯一一六六傷，搜救行動仍持續進行，為感謝土耳其無人機隊及民間無人機協助救災，消防署昨舉辦感謝儀式及技術交流座談會，以期增進無人機救災技術和操作技巧，署長蕭煥章頒發感謝狀，盼未來共組無人機國際隊。

署長頒發感謝狀

中央災害應變中心表示，重機具及搜救人員仍在砂卡礑步道及和仁礦區的中和礦場，持續搜索失聯六人，且搜救犬特別在砂卡礑步道○‧八五K搜尋；此外，也特別邀請土耳其無人機隊進行交流分享討論，作為下次救災參考。

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消防署表示，去年二月土耳其發生大地震，台灣包機出動協助土耳其救災，這次花蓮地震，土耳其第一時間表達來台協助意願，七日由土耳其及經緯航太無人機專家，組成無人機聯合團隊抵達花蓮前進指揮所，在砂卡礑步道執行空中偵蒐及台八線空中偵查，利用重疊影像技術，建立3D模型，呈現災區地形地貌，對搜救運用極具價值。

另，新北市搜救協會四日凌晨就趕抵花蓮，進行市區倒塌建築物空拍、提供災情影像及3D建模給中央災害應變中心、花蓮災害應變中心、前進指揮所及土木技師公會等，方便後續救災作業的參考。

消防署指出，土國搜救團隊來台協助救災，為雙方奠下良好合作模式，期望增進雙方無人機救災能力，共同組成無人機國際隊，提升救災能量。

消防署長蕭煥章頒發感謝狀，盼未來與土耳其共組無人機國際隊。（消防署提供）

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