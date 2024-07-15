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傷癒野放逾3個月 台灣黑熊Lanihu頭好壯壯帥氣露臉

台灣黑熊Lanihu傷癒野放3個月後，首次現身於紅外線自動相機畫面。左前肢恢復良好，在森林中的模樣十分帥氣。（林業署台東分署提供）

台灣黑熊Lanihu傷癒野放3個月後，首次現身於紅外線自動相機畫面。左前肢恢復良好，在森林中的模樣十分帥氣。（林業署台東分署提供）

2024/07/15 17:07

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣黑熊Lanihu去年8月底在台東海端鄉紅石山區誤觸套索受傷獲救，今年3月傷癒野放，3個月後首次現身於紅外線自動相機畫面，從影像中可以看出，牠先前受傷的左前肢恢復良好且行動靈活，看到影像中健康的Lanihu，團隊成員無不感到欣慰與振奮，經由發報器的長期追蹤定位，隨時掌握牠的出沒的地點與軌跡。

林業保育署台東分署指出，透過Lanihu佩戴著衛星發報頸圈所傳回的定位訊息，雖可瞭解牠野放回到山林後的行蹤和活動狀態，但從自動相機拍攝到影像紀錄就更能研判野放後身體狀況；從監測影像中發現配戴頸圈及耳標的台灣黑熊，經過比對衛星頸圈回傳軌跡，確認是野放已逾3個月的Lanihu，剛滿4歲的牠，體態結實、毛髮亮麗、步伐穩健，還在相機前停留了許久，露臉打卡後就帥氣離開，珍貴的畫面也療癒了所有關心Lanihu的夥伴。

當時負責救援的野灣野生動物救傷中心的獸醫師江宜倫回憶，Lanihu是野灣團隊與台東分署歷年合作救援台灣黑熊中深具挑戰性的個案，當時牠誤中陷阱，受困在約4-5公尺高的樹叉上，光是要救牠脫困就花了不少氣力，更因爲Lanihu左前肢傷勢嚴重，一度面臨要評估進行截肢手術，但經過團隊細心治療下，成功保住了傷肢，並在癒後復原良好後成功野放。

台東分署表示，拍攝到Lanihu的區域野外食物來源豐富多樣，也紀錄到台灣水鹿、山羌等野生動物出沒，同時從Lanihu配戴的頸圈持續回傳的定位資訊，也初步掌握了牠主要活動範圍，近期則是較密集於淺山區域活動與夜棲，據判斷這也是牠既有的生活領域。

經台東分署派員前往勘查，該處自然食源豐富，楨楠屬樹木結實累累，樹幹及地面都有台灣黑熊的爪痕和排遺，甚至發現疑似Lanihu的棲息處，應該是非常適合台灣黑熊的棲息環境，這些資訊也對了解臺灣黑熊在森林環境中的行為模式有著重要意義。

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