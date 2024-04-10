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花蓮強震》震後第7天 中央賑災專戶累計4.98億元

賑災基金會統計，截至4月9日23點59分，中央賑災專戶已募得將近5億元，總捐贈筆數超過12萬筆。（資料照）

賑災基金會統計，截至4月9日23點59分，中央賑災專戶已募得將近5億元，總捐贈筆數超過12萬筆。（資料照）

2024/04/10 09:49

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應花蓮地震釀成嚴重災情，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會自4月4日起開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay等3大管道接受外界捐款，昨起加入4大超商機台也開放「0403花蓮震災募款專案」收受捐款，賑災基金會統計，截至4月9日23點59分，已募得將近5億元，總捐贈筆數超過12萬筆。

根據賑災基金會統計，截至4月9日23點59分，收到愛心款項合計4億9832萬0918元，總捐贈筆數為12萬1014筆，其分項為，臺灣土地銀行帳戶3億6243萬3831元、挖貝集資平台專案4163萬3387元、LINE Pay愛心捐款9425萬3700元，目前尚未計入四大超商機台捐款。

賑災基金會指出，今天是0403花蓮地震後第7天，政府如有明確的重建政策及方針時，賑災基金會將妥善運用善款，全力協助加速災民回歸日常生活，此外賑災基金會編有各項緊急賑助要點，0403花蓮震災當日，賑災基金會即發文各縣市政府受理賑助申請，民眾如有災損情形，得與戶籍縣市社會相關局處洽詢，後續待各縣市政府盤點完畢提出申請後，基金會將迅行核發賑助。

賑災基金會也表示，除支應緊急賑助外，善款將以專案方式運用於災民，此次善款將用於「災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建」四大項目，後續將由各相關單位或NGO彙整災民需求及盤點現況後以專案方式賑助。

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