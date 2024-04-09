南機場整宅震後重建 都更說明會近200居民參與

南機場整宅在403花蓮地震中受創，居民殷切期盼住的安全，台北市政府都市更新處今（9）晚間在新和國小舉辦都更說明會，有近200居民參與。（台北市都市更新處提供）

2024/04/09 23:05

〔記者何玉華／台北報導〕台北市屋齡逾50年的南機場整宅在403花蓮大地震中受創，台北市政府都市更新處今（9）晚在萬華區新和國小演藝廳舉辦都更說明會，說明公辦都更程序及整建住宅專案容積獎勵內容，並與住戶溝通、協調中繼安置地點，希望提高住戶都更意願，加速重建；現場有近200名居民出席，除了表達對目前居住環境的安全疑慮外，也關切7599程序及都更權利變換等問題。更新處表示，將彙整住戶意見作為意願整合及後續推動都更程序的基礎。

花蓮地震造成南機場整宅一期四棟（單元4）一樓梁柱受損，北市府擔心餘震影響居民安全，將建物以紅單列管並進行預防性撤離，後經三大技師公會評估改列黃單，仍持續列管後續的修繕及重建工作，更新處並在今天晚上針對單元4召開都更說明會，說明7599專案計畫、整建住宅專案計畫等程序及法令等規定，其中整宅專案提供最高50%的容積獎勵，還有協助經濟弱勢戶貸款、補助差額找補所產生的利息，希望提高整宅居民參與都更意願。

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現場有近200名居民出席，除表達希望儘快都更重建住的安全、對目前居住環境安全有疑慮外，也提問許多有關7599程序及都更權利變換的問題，更新處將彙整住戶意見作為意願整合及後續推動都更程序的基礎；另針對住戶更新期間的中繼需求，也說明已與國防部、國家住都中心討論在國有的「九號基地」（中華路二段400號西側） 興建社宅的可行性，後續將協調中央單位作為周邊地區推動都更的中繼安置基地。

更新處說明，為推動南機場整宅更新，市府自2015年起設立駐地工作站，協助在地居民凝聚共識，如今南機場整宅單元1、2、3已成立更新會，單元3正在辦理招商作業，單元4到7持續溝通整合中；這次說明會先針對單元4，未來還會辦理其餘各單元說明會，協助整合更新意願，加速推動南機場整宅社區更新重建。

南機場整宅在403花蓮地震中受創，台北市政府都市更新處今（9）晚間在新和國小舉辦都更說明會，希望協助居民整合加速都更重建。（台北市都市更新處提供）

台北市政府都市更新處說明，南機場整宅單元1、2、3已成立更新會，單元3正在辦理招商作業，單元4到7持續溝通整合中。 （台北市政府都市更新處提供）

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