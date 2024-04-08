南機場紅單轉黃單住戶難掩恐懼 應曉薇：市府應統籌掌握主導權

台北市中正區南機場整建住宅從「紅單」降為「黃單」，但許多樓上住戶仍心有餘悸，紛紛 向市議員應曉薇陳情。 （台北市議員應曉薇提供）

2024/04/08 16:29

〔記者何玉華／台北報導〕台北市中正區南機場整建住宅在花蓮強震後，被判定有立即公安疑慮成「紅單」建物，經以H型鋼支撐後，三大技師公會現勘複評降為黃單建物，台北市長蔣萬安6日宣布住戶可返家；但不少樓上住戶仍心有餘悸，透過台北市議員應曉薇陳情，應曉薇認為，市府應掌握主導權，都更才有成功契機，在未成功前，應先著重讓住戶免於對居住環境的恐懼。

應曉薇指出，南機場整宅雖已解除紅單管制，但多數住在樓上的民眾對返家居住仍心有餘悸，這些陳情者戶籍多不在萬華，以合租方式住在危樓，泣訴「含淚回家或不回家已不重要，有能力也不會冒險住這裡」。她強調，紅單轉黃單尊重專業，但樓上環境崩壞的狀況，民眾真的適宜返家居住嗎？

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對於北市府將於明（9）日進行南機場震後現況及都更說明，應曉薇希望各界意見領袖要能團結、民代多做少說，也希望部分房東能以同理心配合，都更案才有成功的機會。過去從前市長郝龍斌拋出優厚獎勵、柯文哲信誓旦旦說南機場都更案應不存在孰是孰非問題，現任市長蔣萬安能否兼顧民生問題，否則給了專案高額獎勵，也成不了都更誘因。

應曉薇表示，市府在公辦都更中仍沒有完全主導權，蔣萬安仍需了解真實現況，都更案才能在最短期間順利展開；她認為，南機場都更終極目標是「兼顧人民財產與生命安全」，分單元改建、中繼夜市、住戶安置、尤其未來實施者願意讓利於地主，市府擔任公正第三方專案統籌，才有成功契機。

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