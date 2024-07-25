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北部風雨小為何放颱風假？ 颱風論壇：位置差一點就差很多

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台灣的地形真的太複雜，颱風的位置只要差一點，各地的影響程度就會差很多，並指「颱風環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空，爆發非常肥厚的颱風尾」。（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台灣的地形真的太複雜，颱風的位置只要差一點，各地的影響程度就會差很多，並指「颱風環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空，爆發非常肥厚的颱風尾」。（圖擷自臉書）

2024/07/25 11:05

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受凱米颱風撲台影響，幾乎全台都連放2天颱風假，不過也有部分網友指出，「北部風雨那麼小，放什麼颱風假？」對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風的位置只要差一點，各地的影響程度就會差很多，並指「如果凱米沒有在外海打轉那一圈，沒削弱強度就直接撞進宜蘭、台北，北部還能那麼和平嗎？」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在threads發文指出，今天應該會看到的抱怨文：「北部風雨那麼小，放什麼颱風假？」對此，粉專小編強調，台灣的地形真的太複雜，颱風的位置只要差一點，各地的影響程度就會差很多。小編也說明，風險考量的概念還是要有的，或許有人會說天氣預報都不準，但這次一開始中南部山區，總雨量預估直接拉到1800毫米，這在以前的雨量預報技術，是完全不可能出現的天文數字。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，「講真的，如果凱米沒在外海打轉那一圈，沒削弱強度就直接撞進宜蘭台北，北部還能那麼和平嗎？」其他網友也留言表示「基隆現在很恐怖」、「完全沒在客氣的。從昨晚到現在」、「台北文山區風雨很大」、「沒有打轉一圈再進來的話，很恐怖」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今上午10點多在臉書粉專的發文提到，凱米目前位於台灣海峽中線，颱風環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空，爆發非常肥厚的颱風尾，並指包含雲林至屏東，以及南投雨勢相當兇猛，今天下午起台中、彰化雨勢也會增強，預計雨勢會持續到今天深夜，要到明天才會減緩下來，但預估還是持續有大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，後續也將密切追蹤凱米颱風會在台灣海峽逗留多久，並指「現在這個配置，跟莫拉克、823水災好相似....」。

由 @typhoon_mi 發佈
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