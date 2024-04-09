花蓮強震》日網友大讚的收容所隔屏 借東華大學住宿生暫時棲身

東華大學與慈濟人在宿舍交誼廳設置臨時安置區，現場架設福慧隔屏。（東華大學提供）

2024/04/09 19:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮0403地震發生後，慈濟在花蓮收容所搭建的福慧隔屏、福慧床，有隱私又不用睡地上，讓日本網友大讚！而花蓮東華大學也因宿舍寢室災損，向慈濟借了隔屏及福慧床，暫時安置住宿生。校長徐輝明也說，理一D棟災損昨檢驗化學殘留物，不過初步無結果，還需請成功大學協助評估處理。

東華大學校方統計，0403地震後受損的學生宿舍，包括涵星一、二莊部分寢室災損嚴重無法入住，災情有衛浴設備管線破裂錯位，致使產生異位並有大量積水，估計1500床受影響，校方決議今天停課之外，明10日至4月26日改採線上課程，不過仍有部分學生因放假未回家，因而有安置需要。

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東華大學指出，為了修繕工程及早進行，部分寢室床位進行調整、淨空，7日向佛教慈濟基金會借用福慧隔屏25組、福會床50床，將在未受損的宿舍區交誼廳，提供受災的校外租屋、校內住宿學生申請使用。

東華大學總務處表示，針對住宿校外的學生如因租屋處受損、無法居住，可向學校登記到迎曦莊、沁月莊交誼廳的臨時安置區，安排住宿福慧隔屏及床位；寢室災損嚴重無法入住，以及涵星一、二莊有住宿生臨時返校需要緊急住宿，可安排仰山莊交誼廳及向晴莊自習室的臨時安置區居住。

另外，理工學院一館D棟燒毀後，現場是否遺留有毒化學殘留物？校方請求國軍第二戰區政戰主任謝子偉上校，率領化學兵、花蓮縣環保局代表到場協助，包括校長徐輝明、理工學院院長黃武元及化學系師生等也都到場關心。

校長徐輝明指出，經過鑑識後發現，國軍化學兵反應需要更先進器材及更專業單位協助處理，目前己商請國立成功大學協助評估、處理燃燒後之化學廢棄物。

東華大學學生拎著行李廂住進慈濟福慧隔屏，在福慧床上讀書休息。（東華大學提供）

花蓮收容所的慈濟福慧隔屏、福慧床，被日本網友大讚賞。（記者花孟璟攝）

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