花蓮中小學震損1.1億 高中以下正常上課

宜蘭縣南澳鄉澳花國小專科教室天花板輕鋼架掉落，墜落板材堆成小山。（宜蘭縣府提供）

2024/04/08 05:30

〔記者花孟璟、游太郎、蔡昀容／綜合報導〕在○四○三的強震中，花蓮縣有許多學校受損，包括磁磚剝落、天花板掉落等，縣府教育處昨天表示，全縣高中以下學校今天正常上課，中小學災損估計約一億一千多萬元；另外，東華大學因為實驗室、宿舍受損，從十日到二十六日採取線上授課。

縣府教育處指出，中小學受損比較嚴重有十校，花蓮市花崗國中建築物的連接牆面龜裂、廁所牆面和地板磁磚爆裂，活動中心球場的地板龜裂，還有飲水機、水塔摔毀及廣播系統主機、音樂班提琴、鼓、鋼琴傾倒受損；美崙國中活動中心的天花板掉落、電熱水器摔壞、建築物伸縮縫裂開；富里國中教學大樓的地板龜裂、水管漏水、牆面龜裂、活動中心受損等。

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西寶師生安排到富世國小上課

教育處指出，各校已將掉落的危險物品清除，教室受損也調整其他教室授課，全縣高中以下今天正常上課，和平國小營養午餐將改由火車運輸到校，西寶國小師生則安排到富世國小上課。

教育處說，研判學生可能會有「創傷壓力症候群」，已要求各校辦理師生災後心理輔導，花蓮縣學生輔導諮商中心各駐區心理師、社工師將支援各校的「安心減壓服務」，老師將觀察學生的身心狀況，主動給予關懷。

在宜蘭縣方面，縣府教育處統計共有四十七所學校受損，最南端的南澳鄉澳花國小因為距離花蓮縣界僅約七百公尺，災損最嚴重，幸好未損及建物的主結構，僅天花板輕鋼架掉落等；教育處說，全縣各校的災損都無立即危險，交通也無問題，今天正常上課。

鄰近花蓮 澳花國小災損較嚴重

澳花國小校長周文明說，校園建物的梁柱、鋼梁等，初步巡檢都無問題，但為求慎重，近日會請專業技師做更細部的檢視。

另外，花蓮縣政府昨天公告，全縣十三鄉鎮市共有十七處道路、三處橋梁因強震而受損，都已禁止通行，等到檢修完成、確保安全無虞後再重新開放。

花蓮市美崙國中連接牆龜裂，教育處、學校進行勘查。 （花縣教育處提供）

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